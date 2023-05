Digitale liksompenger eller lys i husene?

Såkalte kryptofabrikker dukker opp flere steder i landet. I Nord-Norge har slike fabrikker et forbruk av strøm som tilsvarer nesten hele årsforbruket for regionen Lofoten, kunne Dagsavisen avsløre nylig.

Slik kan vi ikke ha det. Kryptofabrikker er meningsløse prosjekter som sløser bort dyrebar strøm på såkalt mining av digitale valutaer, «penger» som er uregulerte og rene spekuleringsobjekter for dem som opplever seg som en digital fortropp.

Bitcoin, den mest kjente av disse valutaene, har gjort en del mennesker rike. Den er også et nærmest bunnløst energisløseri.

Totalt forbruk for kryptofabrikker i de fire kommunene Rana, Meløy, Hadsel og Fauske i Nordland, var på 440 GWh i 2022. Til sammenligning var hele Lofotens forbruk i 2022 på 475 GWh.

Det går mot kraftunderskudd i Norge. De mest pessimistiske anslagene antyder at det kan skje allerede om to år. Andre er noe mer optimistiske, men samtlige faginstanser er enige om at vi må bygge ut mer kraft – og sløse mindre.

[ Bitcoinfabrikker i Nord-Norge bruker nesten like mye strøm som Lofoten ]

Et enkelt sted å begynne, er å regulere disse kryptofabrikkene.

Det har lenge vært først til mølla-prinsippet som ligger til grunn for vurderingen av hvem som har fått tilgang til strømnettet i Norge. Uten å vurdere innholdet og samfunnsbidraget har myndighetene gitt konsesjon til den som måtte ønske å benytte seg av den rene norske strømmen – som i nord dessuten fortsatt er billig.

Nå har regjeringen åpnet for å gå over til at hvert prosjekt skal vurderes for seg. Det er en start. Neste skritt må være å ikke gi kryptofabrikker rett til å koble seg på nettet vårt. Vi kan ikke la digitale liksompenger prioriteres framfor lys i husene.

[ Slår alarm om manglende kontroll på grensa ]

«Vi skulle heller ha brukt krafta som går til kryptoutvinning til å gi energi til den allerede etablerte industrien i kommunene», sier ordfører Lena Arntzen (H) i Hadsel kommune til Dagsavisen. Det er vi helt enige med henne i.

Det er grunn til å bruke enda sterkere karakteristikker av denne (mis)bruken av norsk kraft i en tid der energikrisa preger Europa. Sofie Marhaug (Rødt), medlem av energikomiteen på Stortinget, kalte det en «kraftpolitisk skandale». Det har hun dessverre helt rett i.

[ Se video: Her sparker mannen til selungen – nå er han dømt for dyremishandling ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen