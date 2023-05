Væpnet politi snikinnføres som en ny normaltilstand

Norsk politi er ubevæpnet. I alle fall som regel. I praksis får politiet stadig oftere rett til å bære våpen.

I februar fikk Politidirektoratet samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil 8 uker regnet fra og med 9. februar 2023. Perioden ble så utvidet etter den tragiske hendelsen i Steinkjer i Trøndelag i april, der en mann kjørte over uskyldige sivile utenfor en nattklubb.

Nå har Politidirektoratet besluttet at politiet skal være midlertidig bevæpnet 17. mai – også i år. Som i fjor og de fleste år siden 2015. Bevæpningen skal sikre «gjennomføringen av ulike arrangementer og større folkeansamlinger», heter det i en pressemelding fra Politidirektoratet.

Det skjer til tross for at det ikke foreligger konkrete endringer i trusselbildet. «Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap», begrunner politidirektør Benedicte Bjørnland.

Slik uthules prinsippet om at norsk politi i utgangspunktet ikke bærer våpen.

Stortinget har besluttet at politiet kan få midlertidig rett til bevæpne seg i daglig tjeneste når det anses nødvendig for å håndtere en alvorlig trusselsituasjon. Det er vanskelig å se at 17. mai utgjør en slik alvorlig situasjon.

I motsetning til de fleste andre land feirer vi ikke vår nasjonaldag med militærparader. 17. mai er en feiring av den norske grunnloven og demokratiet. 17. mai er smilende barn med ansiktet fult av is og halsen full av hurrarop.

Det burde ligge tungtveiende argumenter til grunn for at politiet skal få bære våpen på vår nasjonale festdag. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer terrortrusselen i Norge som «moderat». Vi kan ikke se at det er en god nok begrunnelse.

Vi vil advare mot at vi på denne måten snikinnfører væpnet politi som en ny normaltilstand.

