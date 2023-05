I Norge bidrar vi etter evne og får etter behov

LO ønsker nye skatteregler som gjør at rike betaler minst like mye skatt som vanlige lønnsmottakere. For slik er det faktisk ikke i Norge i dag, selv om skatteflukten til Sveits kan gi inntrykk av at de rikeste bidrar mer enn de kan tåle.

Flere av de mest formuende i Norge velger i praksis selv når de vil betale skatt av eierinntektene

Eierinntekter, altså inntekter fra aksjer og utbytte, skattes lavere enn lønnsinntekter. «Problemet med ulikt skattenivå mellom eierinntekter og lønnsinntekter er så akutt og så stort at regjeringen må finne en løsning for dette», sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til VG. Det har Bjørnstad og LO helt rett i.

Skatteutvalget leverte sin rapport like før jul. Her beskriver utvalget hvordan personer med store formuer kan plassere utbyttet i selskaper de eier, og på den måten unngå utbytteskatt.

Denne fritaksmetoden innebærer at flere av de mest formuende i Norge i praksis velger selv når de vil betale skatt av eierinntektene. Og om de vil betale skatt i det hele tatt – eller heller flytte utenlands med pengene, og dermed beholde alt selv.

Slik kan vi ikke ha det. Det går utover skattesystemet troverdighet.

Vi støtter derfor LO når arbeidstakerorganisasjonen skriver følgende i et høringssvar til skatteutvalgets rapport: «LO mener at det må nedsettes et hurtigarbeidende utvalg med mandat å fremme forslag som kan sikre at alle eiere beskattes etter intensjonen, og minst på linje med lønnsmottakere».

Ifølge VG vil Rødts Marie Sneve Martinussen, som sitter i Stortingets finanskomité, nå legge LOs forslag fram for Stortinget. Det blir spennende å se hvordan regjeringspartene Ap og Sp vil forholde seg til det.

Skatteutvalget går inn for flere store og inngripende endringer av skattesystemet. Regjeringen har allerede avfeid flere av forslagene, som å øke skatten på eiendom. Det utvalget derimot ikke sier så mye om, er hvordan de superrike skal beskattes. LOs høringssvar er et forsøk på å bøte på det.

Vi håper og tror at LO vil bli lyttet til i denne saken. I Norge bidrar vi etter evne og får etter behov. Enten vi er blant landets aller rikeste elite eller ikke.

