Én av fem har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb i løpet av det siste året. 4 prosent sier har blitt seksuelt trakassert i en arbeidssituasjon. Dette viser en ny rapport fra Trakasseringsbarometeret 2023.

Det er nesten ikke til å tro at vi ikke har kommet lenger, seks år etter at «#Metoo»-bevegelsen tok verden og Norge på senga i 2017. Seksuell trakassering ble satt kraftig på dagsordenen: Bare i løpet av det første året etter at begrepet «metoo» først ble brukt i norsk presse, handlet over 15.000 artikler og medieinnslag om temaet.

I løpet av disse årene har en rekke kvinner tatt bladet fra munnen. De har trosset skrekk og skam for å fortelle sine historier, og mange av varslernes vitnesbyrd har vært rystende. Det har handlet om makt – og om avmakt.

På jobb skal man føle seg trygg

Det viste seg at seksuell trakassering skjedde nær sagt overalt: I politikken og pressen, i kulturliv og idretten, i akademia, trossamfunn, Forsvaret, og ikke minst: I det vanlige, norske arbeidslivet. Sakene ble avdekket på rullende bånd, og mange hoder har rullet.

Siden da har mye skjedd. I dag forventes det at seriøse arbeidsplasser har retningslinjer og varslingsrutiner for seksuell trakassering. Som samfunn har vi, heldigvis, fått økt oppmerksomhet og bevissthet rundt problemet.

Likevel viser rapporten en økning i andelen som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på sin arbeidsplass. Gruppene som er mest utsatt er kvinner, unge og ulike minoriteter. Vi vet ikke om økt bevissthet har bidratt til økt rapportering. Uansett har vi fortsatt en jobb å gjøre for å endre kultur og holdninger i norsk arbeidsliv.

[ Anette Trettebergstuen: Metoo har sørget for at trakasseringssaker har kommet fram i lyset, men vi er ikke ferdige ]

Dette er i stor grad et ledelsesansvar. En tredel oppgir at de i liten grad opplever at ledelsen arbeider aktivt med seksuell trakassering. Blant ledere oppgir 37 prosent at seksuell trakassering ikke er en del av det systematiske HMS-arbeidet. Det er ikke godt nok.

Ansvaret ligger også politisk. Systemendringer må til. Derfor er det positivt at regjeringen nå foreslår å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven, også skal gi vern mot seksuell trakassering i arbeidslivet.

Dette er et steg i riktig retning. For på jobb skal man føle seg trygg.

[ Rapport: Så mange utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb ]

[ Dagsavisen mener: Ukulturen fortsetter i Forsvaret ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen