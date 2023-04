Den sosiale medieplattformen TikTok mener selv at barn under 13 år ikke har noe på plattformen å gjøre. «De under 13 år, skal ikke være på TikTok», sier presseansvarlig for plattformen i Norden til Aftenposten.

Likevel tilbyr NRK innhold rettet mot yngre målgrupper på TikTok. Det er så man blir fristet til å spørre om det ikke er noen voksne til stede i statskanalen.

NRK selv tillater ikke at TikTok er installert på mobiler og nettbrett som er koblet til NRKs systemer

NRK Supernytt driver en kanal på plattformen med mer enn 200.000 brukere, der formålet er å lage innhold for barn fra 8 til 12 år. NRK kan fortelle at TikTok-kontoen diskuteres internt, men at kanalen ikke har landet på en avgjørelse om hva som skjer videre med den.

NRK omtaler TikTok som «kjempegøyalt» men «problematisk». I jakten på et ungt publikum er tydeligvis det morsomme viktigere enn de problematiske sidene.

Ovenfor Aftenposten skjuler NRK Super-redaktør Siril Heyerdahl seg bak at det må være en overordnet tanke bak dersom kanalen skal droppe sitt nærvær på TikTok. NRK driver i disse dager med «en større vurdering av vår publisering på sosiale medier».

Det er fint at NRK går gjennom sin tilstedeværelse i sosiale medier. Det er på høy tid.

Det er nemlig problematisk i seg selv at NRK har en TikTok-konto. Den kinesiske plattformen er kontroversiell, blant annet fordi mange frykter kinesisk spionasje gjennom appen. Stortinget forbyr TikTok på enheter med tilgang til Stortingets systemer. NRK selv tillater ikke at TikTok er installert på mobiler og nettbrett som er koblet til NRKs systemer.

Da blir det direkte absurd at NRK trekker barn og unge til plattformen.

Denne saken skriver seg inn i historien om NRKs desperate jakt på de unge. Tidligere i vår var statskanalen i hardt vær på grunn av samarbeidet med influenser Sophie Elise. NRK kaster tilsynelatende alle prinsipper på båten for å kunne påberope seg en viss relevans i yngre aldersgrupper.

Vi forstår at en allmennkringkaster befinner seg i en skvis i en tid med endrede medievaner, på samme måte som andre medier. Vi forventer likevel mer av flaggskipet enn at NRK opptrer så bevisstløst som i denne saken.

