Kontantstøtte i revers

Regjeringen ønsker nå å innskrenke kontantstøtteordningen. Kontantstøtten er penger småbarnsforeldre kan få for barn mellom 1 og 2 år som ikke er i barnehage på fulltid.

Dermed kan Sp og Ap snart krysse av for nok et oppfylt løfte fra Hurdalsplattformen – i hvert fall halvparten av løftet.

I regjeringsforhandlingene ble de to partiene opprinnelig enige om å avvikle kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder. I forslaget som nå sendes på høring, tar de til orde for å kun fjerne støtten for barn fra 20 måneder og opp.

Det nye kompromisset er nærmere Senterpartiets politikk enn Arbeiderpartiets. Sp var fornøyde med ordningen slik den var. Ap, på den andre siden, har programfestet å skrote ordningen. Partiet ønsket heller en ventestøtte til småbarnsforeldre som venter på barnehageplass.

Mottakerne mister ikke bare lønn – de mister også pensjonspoeng og rett til sykepenger

Ordningen med kontantstøtte kunne blitt strammet til ytterlige. Ideelt sett kunne også et løpende barnehageopptak løst mange familiekabaler. En god del kvinner som tar ulønnet permisjon, gjør det fordi de venter på barnehageplass. Tonje Brenna (Ap) sier likevel at en slik ordning ville blitt for dyr.

Å senke aldersgrensen for kontantstøtten er uansett et steg i riktig retning. Da ordningen ble innført i 1998 av Kjell Magne Bondeviks første regjering, var det mangel på barnehageplasser. Barnehagesektoren har siden den gang blitt utbygget og utvidet, og i dag innfrir kapasiteten i stor grad etterspørselen.

Ikke minst er hensynet til likestilling og integrering gode argumenter mot langvarig kontantstøtte. Åtte av ti som mottar kontantstøtte, er kvinner. At kvinner blir gående lenge hjemme med småbarn, kan forsterke kjønnsrollemønsteret i familien. Ikke minst kan det senke terskelen for at kvinner faller utenfor arbeidsmarkedet.

Foreldre med innvandrerbakgrunn er også overrepresentert blant dem som mottar kontantstøtte. Dette kan gå utover integreringen til både mor og barn, som går glipp av verdifull sosialisering og språklæring i arbeidsliv og barnehage.

Mottakere av kontantstøtten som alternativt ville stått i arbeid, mister dessuten ikke bare lønn – de mister også pensjonspoeng og rett til sykepenger.

Dagens ordning er med andre ord dårlig politikk både for arbeidstakere, kvinner og innvandrere. Derfor støtter vi kutt i kontantstøtten.

