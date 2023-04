Større tillit når syk

Fastleger bør ikke lenger skrive sykmelding for folk som kun er borte fra jobben i kort tid. Det konkluderer et ekspertutvalg med.

Vi tror arbeidstakere flest er modne for dette ansvaret

Fastlegeinstitusjonen er under press. Legene er overarbeidet og stadig færre nordmenn har over tid hatt tilknytning til fastlege. Det er avgjørende for samfunnet å avlaste dette leddet i helsetjenesten. Et nytt regjeringsnedsatt utvalg har tanker om hvordan fastlegene skal få mer tid til å gjøre jobben sin. Utvalgets medisin er, blant mange forslag, større bruk av egenmeldinger.

Strengere fraværsgrense i skolen har gitt ekstra press på produksjon av sykemeldinger til videregående elever. I tillegg må alle i arbeidslivet som er syke mer enn i tre dager, få legemelding. Dette kan nå bli historie hvis utvalgets retning følges. Fraværet i skolen må løses innad i utdanningssektoren, mens folk i arbeid kan bruke egenmelding inntil 16 dager i løpe av ett år. Dokumentasjon av sykdom skal ikke lenger være en så sentral del av legeoppdraget.

[ Dagsavisen mener: Russland glir enda lenger ned i det autoritære ]

Utvalget har jobbet siden august i fjor, og konklusjonene kommer en måned etter at regjeringen la fram sine økonomiske grep for å skape en mer bærekraftig fastlegeordning. Regjeringen vil differensiere overføringene slik at de mest krevende pasientene gir mest i tilskudd.

Det vil særlig si at fastleger med eldre og kvinnelige pasienter får mer betalt for sine pasienter. Regjeringens forslag har også en geografisk faktor slik at fastleger i bydeler med særlige sosioøkonomiske utfordringer, eller i distrikter der det er langt til sykehus og et større ansvar derfor faller på fastlegen, kommer bedre ut.

Kombinasjonen av disse forslagene skal gi bedre tid og økonomi for fastlegene. Regjeringen skal ha ros for å ha tatt skikkelig grep om en situasjon som sto i fare for å bli kritisk. Større bruk av egenmeldinger forutsetter dog en vanskelig faktor, som ikke kan vedtas.

Det krever tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det krever åpenbart ansvarlighet fra norske ansatte som ikke må utnytte eller spekulere i rommet som egenmeldinger kan gi. Vi tror arbeidstakere flest er modne for dette ansvaret.

[ Dagsavisen mener: Gi barna bøker før skjermen tar dem ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen