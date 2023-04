En solidarisk streik

Mandag startet den historiske storstreiken da 25.000 arbeidere ble tatt ut i streik. Det er varslet at streiken vil trappes opp ytterligere fredag, til totalt 42.000 streikende.

Samtidig som medlemmer tas ut i streik, strømmer nye medlemmer inn til fagbevegelsen. I løpet av tre streikedager vokste Fellesforbundet, som har flest arbeidere ute i streik nå, med mer enn 1.000 medlemmer. Klassekampen melder at også flere andre forbund opplever medlemsvekst.

Det er gode nyheter at flere ser kraften i å være organisert. Medlemsveksten er også et hint om at streiken som pågår har folkelig støtte. Dette bekreftes av en fersk undersøkelse som viser at seks av ti støtter streiken.

At dette er første gang siden mellomkrigstiden at det streikes for kroner og ører i et mellomoppgjør, forsterker bare streikens troverdighet. For det har ulmet, og det lenge.

Topplederne har verken vist moderasjon eller måtehold, i hvert fall ikke overfor seg selv. For eksempel ble det i kriseåret 2022 gitt tre ganger så høy lønnsøkning til de 3100 direktørene i industrien, som til industriarbeiderne.

Nå er det utvilsomt et behov for å løfte Norges mange lavtlønte. I privat sektor gjelder det nesten én av tre arbeidere, og antallet har vært økende. At industrien nå går foran for å løfte lavtlønte grupper i samfunnet, viser hvor solidariteten står i norsk fagbevegelse.

For, som Jonas Bals skriver i Dagsavisen fredag: «Blant dem som nå streiker, er det mange som ikke selv er lavtlønte, men som sier de ikke vil overlate fagforeningskameratene med de laveste lønningene og den svakeste lokale forhandlingsmakta til seg selv.»

La oss derfor glemme øl og potetgull for en stund, og huske kjernen i det som nå utspiller seg: At streik er grunnplanken i den norske fagbevegelsen. Dette er arbeidernes ultimate våpen i møte med arbeidsgivere som stikker ekstra sedler i egne og ledernes lommer.

Det er bare fem dager siden lønnsforhandlingene med NHO brøt sammen. LO og arbeidstakersiden uttrykker streikevilje, samtidig som de har god streikekapasitet. I teorien kan LOs streikekasse vare og rekke i et og et halvt år.

Det burde ikke være nødvendig. Nå må NHO og arbeidsgiversiden komme dem i møte. Ellers vil de stå ansvarlige for det som kan bli en langvarig, seig streik.

