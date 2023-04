Enda en russisk dissident er dømt til fengsel. Putin strammer grepet

Dissidenten Vladimir Kara-Murza er dømt til 25 års fengsel av en domstol i Moskva. Den russiske journalisten, forfatteren og demokratiforkjemperen Kara-Murza ble funnet skyldig i å ha kritisert den russiske krigføringen i Ukraina. Høyforræderi, ifølge dommen.

Med andre ord: Han er dømt for å uttrykke sine politiske meninger.

Vladimir Kara-Murza har valgt å kjempe mot regimet – og er villig til å betale prisen

Den russiske opposisjonen fengsles og drepes. Vladimir Putin strammer grepet og Russland glir enda lenger ned i det autoritære.

Anklagene om forræderi er knyttet til taler Kara-Murza har holdt utenfor Russland, blant annet en tale i Oslo i 2021, ifølge Den norske Helsingforskomité.

Kara-Murza har lenge vært en kritisk stemme mot Putins regime. Han har kjempet for at andre land og internasjonale institusjoner bør innføre sanksjoner mot Putin-regimet, under den såkalte «Magnitsky Act». Sergei Magnitskij, mannen som ga initiativet sitt navn, døde i et russisk fengsel.

Kara-Murza samarbeidet tett med opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov, som ble drept på åpen gate i Moskva i 2015. Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som sitter fengslet og har store helseutfordringer, omtaler fengslingen som «ulovlig, skammelig og rett og slett fascistisk».

I likhet med Navalnyj har Kara-Murza blitt forgiftet etter at han ble en tydelig kritiker av regimet. Begge dissidentene mener russiske myndigheter står bak, noe Russlands regjering benekter.

Kara-Murza ble oppfordret av dommeren til å erkjenne anger for sine utspill og handlinger. Han nektet. «Kriminelle er ment å angre på det de har gjort. Men jeg er i fengsel for mine politiske meninger», sa han i retten.

Trebarnsfaren dro tilbake til Russland ved krigsutbruddet i fjor, da mange dissidenter dro motsatt vei. Han har valgt å kjempe mot regimet – og er villig til å betale prisen. Dommen fordømmes verden over.

«Jeg vet også at dagen vil komme da mørket som har lagt seg over landet vårt, kommer til å lette», sa Vladimir Kara-Murza da dommen falt.

Måtte han få rett i det.

