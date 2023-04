Lese- og skrivevansker

Barn og unge leser mindre enn før. Nå lanserer regjeringen en leselyststrategi som skal stimulere til lesing.

Det er en stor og vanskelig oppgave kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har tatt på seg. Hele vår skriftkultur er i krise. Det går hardest utover de yngste.

Det er ikke skolens oppgave å bidra til dårligere lesing

PISA-undersøkelsen fra 2018 viser at 15-åringer bruker mindre tid på å lese på fritiden enn tidligere. 68 prosent av guttene og 48 prosent av jentene oppgir at de bare leser hvis de må.

Det gir, ikke uventet, en tydelig tilbakegang i leseferdighetene.

Årsakene til denne situasjonen kan være flere. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre mener for eksempel at litteraturundervisningen i skolen er for teoretisk til å skape leseglede. Den gode leseropplevelsen forsvinner i mas om metaforer og andre virkemidler. Det kan ha noe for seg.

Det er likevel ikke til å komme unna at det er skjermen som er den store bøygen her. Smarttelefonen, padden, datamaskinen, gaming og tv-en. Underholdningstilbudet er enormt, og alltid bare et tastetrykk unna.

Skolen har møtt utfordringen fra skjermene ved å ta dem inn i undervisningen. Det kan være gode grunner til å bidra til barn og unges digitale kompetanse i trygge og faglige rammer. Vi vil likevel advare om at skolen har vært for liberale i skjermbruken. Barna må også venne seg til å lese på papir og å skrive med penn og blyant.

Det er ikke bare de unge som leser mindre. Alle kjenner seg igjen i bildet av at vi sitter med nesa i telefonen mens verden raser forbi. Sosiale medier, TV-serier og andre skjermbaserte underholdningstilbud er vanedannende. Og formidable motstandere for bøkene og leselysten.

Brenna og Trettebergstuen ber nå om innspill til hva som kan skape en kultur for lesing, og inviterer til innspillsmøter. Vi håper og tror at regjeringen tør utfordre skolene på bruken av digitale virkemidler.

Hvis ikke risikerer leselyststrategien å bli et supperåd. Det er ikke skolens oppgave å bidra til dårligere lesing.

