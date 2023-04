Påskegodt og andre søtsaker

Vi nordmenn spiser for lite frukt og grønnsaker. Vi burde spise mer fisk og sjømat, og mer og flere grove kornprodukter. Det har vært budskapet fra relevante myndigheter i årevis. Uten at det skjer så veldig mye med saken.

Det er kanskje ikke så rart når vi ser på matvareprisene. Sunn mat, altså den maten myndighetene vil at vi skal spise mer av, blir bare dyrere og dyrere. Matvarer vi burde spise mindre av øker mindre i pris, eller blir til og med billigere.

Det er lov å kose seg i påska, med så vel påskeegg som en leskende drikk i solveggen

Det viser tall Helsedirektoratet og NTB la fram i forrige uke, basert på prisutviklingen siden 2015. Funnet er nedslående.

Matvarene helsemyndighetene ønsker at vi spiser mer av, har økt med 26,3 prosent siden 2015. Prisen på matvarer helsemyndighetene vil at vi skal kutte ned på, har økt med 16,6 prosent i samme periode. Den generelle prisstigningen i Norge lå på 22,8 prosent.

Til tross for en generell prisøkning på over 20 prosent de siste sju årene, har flere matvarekategorier falt i pris i samme periode. Chips, vingummi, brus, spisesjokolade, sukkertøy og saft er blant disse.

Det er gode nyheter for påskeegget ditt, men dårlige nyheter for folkehelsa.

Det er også et klasseelement i dette. Folk med god råd kan fortsatt kjøpe fersk torsk, til tross for at prisen har økt med 49 prosent siden 2015. Samtidig viser ferske tall fra FHI at lavinntektsfamilier må bruke 39 prosent av inntekten sin for å spise sunt, og at usunn mat ofte erstatter den næringsrike.

Vi skal ikke moralisere over folks valg. Det er lov å kose seg i påska, med så vel påskeegg som en leskende drikk i solveggen.

Det er likevel ingen tvil om at myndighetene må bidra ved å legge bedre til rette for sunne valg.

Regjeringen la i forrige uke fram Folkehelsemeldingen. I den forbindelse varslet helseminister Ingvild Kjerkol en ekstern utredning om usunt kosthold, og en utredning som ser på markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn. Det trengs.

