FHI etterlyser sukkeravgift – mener regjeringen har nok kunnskap

– Man har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ta en avgjørelse om å ha en sukkeravgift. Men man må utrede hvilken konkret innretning den bør ha, hvis det er en avgift regjeringen vil ha, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Fredag la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fram regjeringens nye folkehelsemelding. Til tross for en klar anbefaling fra Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet – og fra et offentlig utvalg i 2019, går helseministeren foreløpig ikke inn for en ny sukkeravgift.

Regjeringen sier også nei til å kutte matmomsen på sunne matvarer – et annet forslag som er blitt trukket fram for å stimulere folk til å velge sunt.

– FHI skulle selvsagt ønske at regjeringen gikk inn for en sukkeravgift. Vi har gitt klare råd om det sammen med Helsedirektoratet i flere år, sier Stoltenberg.

– Det hadde vært best om det nå kunne vært gjennomført en rask utredning av hvordan innretningen på en slik sukkeravgift bør være, sier FHI-direktøren.

– Hva tenker du om at de ikke sier at de vil ha det?

– Det bekymrer oss, sier Stoltenberg.

[ Blinde Thomas Tvedt har suksess i «The Voice», men ingen vil gi ham jobb ]

100 år gammel tradisjon

I Folkehelsemeldingen sier regjeringen at de skal sette ned et utvalg som skal vurdere tiltak for å fremme et sunt kosthold. Sukkeravgift nevnes ikke, men det understrekes at utvalget også skal vurdere «økonomiske virkemidler», men altså ikke endringer i momssystemet.

Norge har hatt ulike former for sukkeravgift siden 1922. Men i 2021 ble den fjernet av Solberg-regjeringen. Bakgrunnen var anbefalinger fra et offentlig utvalg, som ville fjerne sukkeravgiften og erstatte den med en ny helseavgift.

Etter at avgiften på sukker ble fjernet, falt prisene på en rekke sukkervarer.

[ Trine dro hjem til Norge da hun fikk kreft. Så oppdaget hun tabben hun hadde gjort ]

Kjerkol avventer utredningen

Før valget i 2021 var Aps helsepolitiske talsperson – Ingvild Kjerkol – tydelig på at hun ville gjeninnføre sukkeravgiften.

– Arbeiderpartiet ønsker en sukkeravgift som bedre treffer formålet, nemlig redusert sukkerinnhold, sa hun l til Aftenposten i 2020.

Nå er Kjerkol blitt helseminister, og er ikke lenger like tydelig:

– Jeg ser fram til å få de konkrete anbefalingene. Jeg mener det er viktig at vi har kunnskapsbaserte tiltak og at vi også ser helheten, sier Kjerkol til NTB etter å ha lagt fram folkehelsemeldingen.

– Men du utelukker ikke at dere kan bruke avgiftssystemet for å få folk til å velge sunt?

– Jeg synes det ville vært veldig dumt av meg å gå inn og skjerme enkeltavgifter nå, når vi skal ha et arbeid som skal gi oss anbefalinger. Jeg vil gjerne stå fritt og kunne vurdere det når den tid komme, sier hun.

[ Henrikke vil bli sykepleier. 22 års erfaring som barnepleier teller ikke ]

[ De er kjærester, de har fått barn og det er 39 års aldersforskjell ]