Send City ut og ned

Premier League-klubben Manchester City, kjent også som klubben til Erling Braut Haaland, er nå anklaget for over 100 brudd på de økonomiske reglene i ligaen. Straffen kan bli dramatisk for Englands mest suksessrike klubb det siste tiåret.

Påstanden i rene ord er at klubben har jukset seg til sportslig suksess

Seks ganger har klubben vunnet verdens rikeste og mest prestisjefulle liga. Men det har kostet, og det langt mer enn det klubben offisielt har oppgitt. I anklagen heter det at Manchester City ikke har opplyst åpent og ærlig om den finansielle situasjonen. Det er ikke fullt ut opplyst om avlønning og økonomisk kompensasjon til spillere og ledere. Mesterlaget skal ha brutt reglene for økonomisk fair play, og har motsatt seg samarbeid under den fire år lange etterforskningen.

Påstanden er i rene ord at klubben, som eies fra gulfstaten Abu Dhabi, har jukset seg til sportslig suksess. Der andre klubber har hatt begrensninger, har Manchester City kjørt dobbel bokføring og ført konkurrenter og liga bak lyset. Det må få konsekvenser.

Det snakkes mye om «fotballens sjel», om en idrett som er svelget hel av kapitalkreftene, om en kultur som er dramatisk endret. Det sies ofte at fotballen er skapt av de fattige, stjålet av de rike. Men det er gjort fint lite organisatorisk for å snu denne utviklingen og for å gjenvinne dens fortapte sjel. Vedtatte regler om økonomisk rettferdighet har rammet svært få og derfor vært lite begrensende for den regnskapsmessige kreativiteten. Denne ukas avsløring av City-jukset, er derfor en helt avgjørende mulighet for å sette noen helt nødvendige grensestolper. For å vise at reglene som skal hindre økonomisk doping, har reell betydning.

Signalet må sendes, og dette er et godt tidspunkt. VM i Qatar gjorde fotballen mer selvbevisst og satt søkelyset på mange av idrettens stygge paradokser. Mange klubber i Europa brukes til sportsvasking. Hjemme i England har Manchester Citys konkurrenter Chelsea i løpet av januar alene brukt over 3,5 milliarder kroner på spillerkjøp. Det er åpenbart ikke bærekraftig basert på ren klubbdrift. Denne utviklingen må stoppes, og med City som case kan første steg tas mot en mer rettferdig og åpen fotballindustri.

Mesterne fra Manchester kan straffes med poengtap, nedrykk eller utestengelse. Et uavhengig utvalg skal nå se på anklagene og vurdere konsekvensene. Brudd på reglene om økonomisk fair play er for lenge blitt sett gjennom fingrene med generelt, og skal de respekteres må overtramp få følger. En hel fotballverden følger nå med på Manchester Citys skjebne. Vi mener straffen for juks må bli svært streng, og at klubben ikke kan være verdig Premier League-status.

