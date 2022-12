Fred i vår tid

Russlands president Vladimir Putin har brukt romjula godt. Til å hamre løs med høyeksplosiver på den ukrainske sivilbefolkningen. Torsdag morgen regnet det minst 100 missiler over det krigsherjede landet i det som omtales som et av de kraftigste angrepene så langt i krigen.

Det sentrale er at man ikke inngår en avtale som i praksis er en utsettelse av videre krig

Samtidig sender aggressoren i øst ut signaler om at de ønsker fredssamtaler. Om at Russland aldri har ønsket denne krigen og hvor uheldig det er at ukrainske sivile må lide. Det er ingen grunn til å tro på Putins Russland. Hvis russerne ønsker fred, er løsningen banalt enkel: Trekk dere tilbake, slutt å skyte.

Alle kriger ender ved et forhandlingsbord, sies det. Det er ventet at også denne konflikten må ende med en slags avtale. Forhåpentligvis blir det slutt på krigen i løpet av 2023. Men vi har også før i historien jublet over fredsavtaler med løgnaktige diktatorer. Den britiske statsminister Chamberlain trodde nok ikke at han hadde løst nazi-problemet en gang for alle da han kom hjem fra München i 1938, men at han hadde bremset krigen. Avtalen med Hitler var den best mulige gitt situasjonen.

Vesten og Ukraina kan ikke la seg lokke inn i forhandlinger på russernes premisser. Sammen er man langt sterkere enn Russland militært, og i motsetning til i 1938 er man ikke på hælene. Initiativet er ikke nå hos den angripende part. Fredsforhandlinger i 2023 må man inderlig håpe på, men det må skje på Ukrainas premisser. Utgangspunktet må være: Grensene fra før invasjonen av Krim i 2014 må igjen anerkjennes av Russland. Det må betales krigsskadeerstatning til Ukraina, og russiske ledere må stilles for krigsforbryterdomstolen i Haag.

Dette vil Russland selvsagt ikke gå med på, gitt dagens regime i Moskva. Og Europa har også bitre erfaringer med å stille for harde krav i fredsforhandlinger, så alt er en avveining. Det sentrale er at man ikke inngår en avtale som gir etterlengtet fred, men som i praksis er en utsettelse av videre krig og som gir Russland tid til å analysere egne feil, bygge opp ny kapasitet og vente på nye politiske vinder i vesten.

Dagens regime i Moskva har bygd makt gjennom å forlede egen befolkning, korrumpere mediene og forfalske historien. President Putin kan ikke stoles på. Derfor må enhver fredsavtale mellom Ukraina og Russland garanteres av USA og Nato. Ukraina må gis en vestlig sikkerhetsgaranti så lenge det er nødvendig.

