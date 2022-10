Et godt kjøp

Salget av AS Meraker Brug var en unik mulighet. Det er svært sjelden så enorme eiendommer legges ut for salg. Hadde utenlandske eller private eiere kjøpt den, var det en reell risiko for at den ville bli delt opp og kanskje videresolgt.

Kanskje er det slik at Frp ser ikke skogen for bare kontrær.

Da salget ble kjent, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse at «kjøpet vil bedre allmennhetens tilgang til jakt og fiske». Han la til at han er glad for at den ressursrike eiendommen nå blir enda mer tilgjengelig for folk. «Eiendommens aksjer er ikke underlagt noen form for konsesjonsbehandling, eller annen kontroll av eierskapet. Utenlandsk eierskap har derfor vært en reell mulighet fram til i dag. Gjennom statlig eierskap sikres eiendommen nå på norske hender», la landbruksminister Sandra Borch (Sp) til.

På sett og vis minner dette kjøpet om noe av det første Jens Stoltenberg (Ap), Kristin Halvorsen (SV) og Åslaug Haga (Sp) gjorde etter at de hadde vunnet valget og regjeringsmakten i 2005. Før regjeringsforhandlingene var i gang, kalte de inn til en pressekonferanse på Bygdøy i Oslo.

Der kunne de fortelle at de hadde kjøpt en luksuriøs strandeiendom med 100 meter strandlinje for 30 millioner kroner. Etter kjøpet ble eiendommen gjort til en del av den offentlige stranden Huk, åpen og tilgjengelig for alle.

Denne tankegangen er fornuftig. Den norske staten har sterke finansielle muskler, og det er en riktig prioritering at noen av disse pengene også investeres i norsk, offentlig eierskap, slik at allmennheten sikres tilgang på natur- og friluftsområder.

Regjeringen får kritikk fra blant andre Frp på grunn av pengebruken. Argumentet er at alt snakket om stramt budsjett og tøffe økonomiske tider lyder litt hult nå regjeringen, via Statskog, blar opp 2,6 milliarder for å kjøpe en eiendom. Men dette kjøpet skaper ikke økonomisk aktivitet. Det er en ren kapitalplassering «under streken» og er ikke inflasjonsdrivende. Kanskje er det slik at Frp ser ikke skogen for bare kontrær.

Regjeringen Solberg ble kritisert, også av oss, for å selge ut for mye av norske eiendommer og interesser til utlandet. Vi setter pris på at regjeringen Støre tenker annerledes om dette, og vi forventer flere god nyheter i samme kategori når næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fredag legger fram Eierskapsmeldingen.

