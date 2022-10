Liz Truss er avkledd

Storbritannia er inne i en politisk krise samtidig som det er økonomisk tilbakeslag i landet. Som fersk statsminister har konservative Liz Truss klart å dumme seg ut på rekordtid. Nå er hun fullstendig avkledd politisk, men ser det ikke selv. Det er lite igjen av politikken som hun ble valgt på. Nesten alle de foreslåtte skattelettelsene er reversert. Takket være at finansmarkedet virket disiplinerende på den nye regjeringen.

For en drøy måned siden overtok Liz Truss som statsminister etter Boris Johnson. Hun tilhører høyresiden i det konservative partiet. Inspirert av «jernkvinnen» Margaret Thatcher la Truss fram forslag med omfattende skattelettelser. Opplegget skulle finansieres gjennom låneopptak. Børsene falt som en stein og pundet mistet verdi. Den britiske sentralbanken måtte gripe inn med støttekjøp for å hindre økonomisk kollaps.

Nå er det finansminister Hunt som styrer.

Liz Truss svarte raskt med å droppe lettelsen i toppskatten for de rike. Men det var ikke nok. Fredag fikk finansminister Kwasi Kwarteng sparken. Den mer moderate Jeremy Hunt overtok som finansminister, og mandag skrotet regjeringen nesten alle skattelettelsene. Hunt innrømmet at det ikke er riktig av Storbritannia å ta opp mer lån for å gi skattelettelser. Indirekte sa han dermed at det var uklokt av Truss å komme med slike forslag.

Inntektsskatten forblir på 20 prosent på ubestemt tid. Inntil forholdene, ifølge Hunt, tillater at skatten kan senkes. Heller ikke momsen blir senket, og tidsperioden for energistøtte til husholdningene blir kortet ned. I stedet varsles det en mer treffsikker, og for staten billigere, støtteordning.

Liz Truss har lagt bort mesteparten av den økonomiske politikken hun ble valgt på. Paradoksalt nok er det politikken til Rishi Sunak som nå gjelder. Han var den alternative kandidaten som tapte den interne sluttspurten. Det hører med til bildet at Liz Truss ikke er valgt av britiske velgere, men bare utpekt av Det konservative partiet.

Liz Truss lover å lede partiet fram til neste valg, noe som innebærer at hun også klamrer seg til statsministertaburetten minst like lenge. Om det går, er heller tvilsomt. «Jeg ønsker å ta ansvar og si beklager for feilene som er begått», sier hun til BBC.

Vi står overfor en snuoperasjon uten sidestykke i britisk politikk, og det sier ikke rent lite. Liz Truss er statsminister bare i navnet. Nå er det i realiteten finansminister Hunt som styrer Storbritannia. Kursen er en helt annen enn den Truss lovet i den interne valgkampen.

Lyspunktet er at finansmarkedet grep inn og stoppet den Thatcher-inspirerte politikken. Troen på at lavere skatter kan virke dynamisk er heldigvis ikke lenger så utbredt. Thatcherismen er død. Den er den positive lærdommen vi kan trekke.





