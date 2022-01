Den etterlengtede, nye regjeringen har hatt en uvanlig seig start. Det friske pustet ble raskt til åndenød. Meningsmålingene er brutal lektyre for statsminister Jonas Gahr Støre.

Å annonsere en plan, kan vise seg å ha vært klokt.

Tallknuserne har definert Støre-regjeringens start som den svakeste noen gang for en ny regjering, og januarmålinga i denne avisa sendte Arbeiderpartiet ned på 18,9 prosent. Det svakeste som er målt i løpet Opinions målinger, som strekker seg tilbake til 2007.

Mange tegn tyder på krise, men så har også den Ap-ledede regjeringen hatt nærmest håpløse betingelser. Strøm og korona har fått dominere totalt. Medienes søkelys har vært intenst. Men i stormens øye, har Støre jobbet fram ny politikk.

Når regjeringen nå nærmer seg sine første 100 dager i posisjon, ser ting lysere ut enn man skulle tro. Arbeiderpartiets liste på 40 punkter med politikk de lovet å innføre i denne første fasen, nærmer seg gjennomført. NTB har saumfart lista og funnet at ni løfter ikke innfridd. Resten er partiet og regjeringen delvis eller helt i mål med. Som skatteløftet og dobling av fagforeningsfradraget.

Støres start er derfor ikke så dårlig som man får inntrykk av. Drømmen om å reversere abortbestemmelsene overlevde ikke forhandlingene med regjeringspartner Senterpartiet, mens budsjettpartner SV ble stående igjen som fødselshjelper til andre.

Konkretiseringen av ambisjoner i en punktliste er et toegget sverd. Innfrir man ikke, møtes man med påstander om løftebrudd og mangel på framdrift. Lykkes man, som Støre langt på vei gjør, er det et håndfast bevis. For Støre er lista nå en viktig vei ut av uføret. Som en måte å flytte fokus fra alt som ikke har gått så bra, til de grepene som er gjort i tråd med valgløftene. Å annonsere en plan, kan vise seg å ha vært klokt.

Lørdag har det gått 100 dager siden Støre erstattet Erna Solberg som landets leder. At 100-dagersplanen tas på alvor og er en reell deadline, understrekes av forrige ukes viktige framlegging av en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv og forslaget om å styrke retten til heltidsstillinger i lovverket, som ble sendt ut på høring mandag denne uka.

Fortsatt venter vi på en lederlønnskommisjon og en energikommisjon. Men det er enda noen dager igjen til lørdag. Støres start ligger an til å få stempelet godkjent. Gitt de ekstreme arbeidsforholdene.

