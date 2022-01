Derfor vil vi være ekstra varsomme med dekningen av Breivik-rettssaken

Mange synes det er vanskelig å se bilder og omtale av 22. juli-terroristen. Likevel er det umulig å forbigå i stillhet når Breiviks sak skal prøves for retten. Derfor vil vi dekke rettssaken med både nyhetsstoff og analyser, men alle våre publiseringer skal også preges av varsomhet.

Vi skal være varsomme med det totale omfanget. Våre lesere skal ikke oppleve at verken Dagsavisen.no eller papiravisene domineres av terroristens forsøk på å bli løslatt. Så opptatt av ham tror vi ikke leserne er, og så mye oppmerksomhet som han selv ønsker, skal han heller ikke få av oss. På nyhetsplass kommer vi til å la NTB ta seg av den løpende rapporteringen, og hver sak vil vurderes ekstra av oss før den publiseres. Våre nyhetsjournalister kommer først og fremst til å jobbe med andre aktuelle saker, men vil selvsagt også følge med på hva som skjer i rettssalen.

Han ønsker å bruke rettssaken som en talerstol for sine sinnssyke ideer, og det vil vi ikke bidra til.

Vi kommer også til å være varsomme med å gjengi det terroristen selv sier. Han ønsker å bruke rettssaken som en talerstol for sine vanvittige ideer, og det vil vi ikke bidra til. Ei heller kommer vi ukritisk til å formidle det han eventuelt sier for å rettferdiggjøre kravet om løslatelse. For Dagsavisen er det viktig å kunne analysere og sette ting inn i en kontekst, og derfor vil vi sende vår rutinerte kommentator Hege Ulstein for å følge rettssaken. Hver dag vil du kunne lese Ulsteins rettsanalyser, skrevet på en saklig og rolig og lite sensasjonspreget måte.

I tillegg vil vi være varsomme med bildebruken. Det kan forekomme bilder av Anders Behring Breivik, men ikke mange. Bildevurderingen tar vi løpende, men vi kommer ikke til å portrettere ham slik han selv ønsker å bli sett. Derfor vil det verken bli tette profilbilder eller nyhetsbilder av nazihilsen i retten, hvis slikt skulle forekomme igjen, som understøtter det image han selv etterstreber. Vi vet at slike bilder tidligere er blitt misbrukt i høyreekstreme miljøer som bruker dem i propagandaøyemed, og har notert oss advarselen som Jacob Ravndal, førsteamanuensis ved Politihøgskolen og tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo, kom med i en NTB-sak forrige uke.

