Sjelden har landet opplevd mer langvarige og altoverskyggende politiske stridsspørsmål enn høsten og vinterens korona- og strømkrise. Det har vært rom for veldig lite annet.

Dette er kjernevirksomhet for Jonas Gahr Støres nye regjering

Men arbeidet med å oppfylle Hurdalsplattformens innhold går likevel, heldigvis, videre. I forrige uke tok regjeringen et viktig skritt i retning av å oppfylle løftene om et ryddigere og mer anstendig arbeidsliv. Målet må være et Norge uten arbeidslivskriminalitet. Og for å nå det, må det utøves sterkere kontroll.

Norges-modellen er den kalt, den nye strategien de tre Arbeiderparti-statsrådene Hadia Tajik, Jan Christian Vestre og Tonje Brenna presenterte torsdag. Hovedstadens Oslo-modell for offentlige anskaffelser og et seriøst arbeidsliv tas nå videre som en nasjonal plan.

Dette er kjernevirksomhet for Jonas Gahr Støres nye regjering. Etter åtte års høyrestyre er det på høy tid med en storrengjøring i arbeidslivet. Vilkår for de ansatte og organisering av arbeidslivet må settes i høysetet. Det er arbeidsfolk som lider i sin yrkeshverdag når useriøse aktører får drive virksomhet. Og det offentlige har en stor rolle å spille i kampen for et bedre og mer seriøst arbeidsliv, både som regulator og innkjøper. Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner.

Regjeringen inviterer nå med seg partene i arbeidslivet og kommunesektoren. Sammen vil de komme opp med nye krav til leverandører som vil selge sine tjenester til det offentlige. Regjeringen peker likevel på nye mulige krav om bruk av fagarbeidere og lærlinger, tiltak for å øke kontroll- og sanksjonsforpliktelsene hos oppdragsgiver, avskaffing av kontantbetaling og forventning om mestring av språk hos ansatte. Miljø og bærekraft skal vektlegges.

Arbeidsfolk er grunnmuren som må beskyttes, men den nye strategien er også et sterkt signal om å hegne om eiere og ledere som driver seriøst. Lykkes regjeringen, er det et tydelig signal om at det i Norge verdsettes at man driver åpent, ryddig og etisk. Den nye strategien er også bra for like konkurransevilkår i markedet. Det skal ikke lønne seg å kutte hjørner.

Regjeringen har allerede pekt ut bygg- og anlegg og renhold som bransjer som først må forvente nye krav og større kontroll. Det er gode steder å begynne ryddejobben.

