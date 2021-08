Stadig nye advarsler

Vi har bak oss en juli måned som er den nest varmeste som noensinne er blitt registrert i Europa. Mediene har skrevet om flommer i Sentral-Europa, fryktelige skogbranner i sør, det meldes om veldig høy skogbrannfare flere steder i Norge – og nå roper forskerne varsku om at Golfstrømmen kan kollapse.

Det er, kort oppsummert, all mulig grunn til bekymring. Og til å slutte å late som om det vi ser, ikke har noe å gjøre med hvordan vi lever.

Det er ikke slik at naturkatastrofer nødvendigvis skyldes klimaendringer, menneskeskapte eller ei. Jordas historie er full av slike katastrofer, både før og etter at mennesket ble den dominerende skapningen. Men det er også slik at et varmere klima fører til hyppigere, større og mer alvorlige katastrofer. Våtere, varmere og villere, heter det i advarslene fra forskningsmiljøet. Det er det vi ser nå. Det som tidligere var uvanlig og skremmende spektakulært, kan bli den nye normalen.

Det har lenge vært et munnhell, en slags morsomhet, i norsk klimadebatt at et varmere klima her i nord bare er positivt. Derfor er det liksom ingen grunn til å bekymre seg når vi i sommer har sett nye varmerekorder med opp til 20 grader på Grønland, noe som har ført til at 17 milliarder tonn is har smeltet på den arktiske øya.

Det er for det første en feilaktig påstand. Stadige varmerekorder er ingen ting vi skal trakte etter. Og nå får spøkefuglene kanskje morsomheten i halsen. En forskningsrapport som ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change i forrige uke, viser at Golfstrømmen er blitt alvorlig svekket. Den står i verste fall i fare for å kollapse. Det vil gi fatale konsekvenser for livet på jorda – og for livet her i nord.

Kort og brutalt oppsummert: Det vil gi ekstrem kulde på våre nordlige breddegrader om Golfstrømmen ikke lenger transporterer varmt vann fra tropiske områder til oss her oppe ved polarsirkelen. Det vil også kunne føre til at havnivået stiger.

Ingen vet eksakt hvor nært forestående en slik kollaps kan være. Men advarselen fra forskerne bak rapporten er klar: Sannsynligheten øker for hvert eneste gram CO₂ vil slipper ut.

Man kan bli maktesløs av mindre. Men det kan vi ikke tillate oss, verken som enkeltindivider eller samfunnsborgere. Sommeren har gitt oss stadig nye advarsler. Det er på tide å innse at tiden er knapp. Sommeren 2021 bør motivere oss alle til handling. Alle – land, store selskaper og mennesker – må bidra til å oppfylle målsettingen i Parisavtalen om å hindre en global temperaturøkning høyere enn 1,5 grader – eller så nære vi overhodet kan komme.

Det kommer til å bli vanskelig. Kanskje det vanskelige menneskeheten noensinne har stått ovenfor. Men vi har intet valg. Det handler om å redde jorda som vi kjenner den. Livet som vi kjenner det.

Vi får håpe at en ny regjering etter valget klarer å løfte klima til toppen av prioriteringslista. Det er der temaet hører hjemme.

