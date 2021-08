Splittende retorikk

Et godt offentlig ordskifte forutsetter at man ikke tillegger andre meninger de ikke har, og at man ikke tar uttalelser ut av kontekst for å skåre billige poenger. Dette var noe av bakgrunnen for at Dagsavisen på lederplass forrige fredag advarte mot å hoppe på populistisk retorikk i valgkampen.

Sitatfusk, der meningsinnhold forsvinner til fordel for dramaturgi, er ingen god invitasjon til en saklig debatt.

Eksempelet vi brukte, var forfatter Magnus Marsdals analyse av mediestrategien til Frp-leder Sylvi Listhaug. Vi refererte Marsdals beskrivelse slik: «Først kommer ‘den frekke apekatt’-utgaven av Listhaug med et angrep på en minoritet eller en politisk motstander. Når fordømmelsene hagler, inntar Listhaug det uskyldige dådyrets offerpositur. Det var jo ikke slik hun mente det. Men når det er sagt – da kommer den rasende løven Sylvi og skal ha seg frabedt at den politisk korrekte eliten stempler henne og hennes tilhengere».

[ Les hele lederen her: - La Listhaug i fred ]

Senere i lederen viste vi nok en gang til advarselen mot å innlate seg på gjørmebryting med en frekk apekatt – men uten å bruke sitattegn. Det kunne vi med fordel gjort for å unngå misforståelser. Dermed kom vi i skade for å gi andre en mulighet til å gjøre nettopp det vi tok til motmæle mot i lederen.

Dagsavisen ønsker å være tydelige på lederplass, og vi tar mer enn gjerne en tøff diskusjon om våre standpunkter. Men i dette tilfellet valgte flere aktører å dele et skjermbilde av noen linjer i lederen på sosiale medier, der det siste sitatet var tatt ut av kontekst, og uten at det fulgte med en lenke til hele teksten.

[ Diktaturets dødskramper ]

Påstanden var at Dagsavisen har kalt Frp-lederen en apekatt. Det har aldri vært vår intensjon, og alle som leser hele lederen, bør forstå at denne påstanden er gal. Likevel valgte redaktører i andre aviser å spre skjermbilder, uten kontekst, og på den måten bidra til en ytterligere polarisert debatt i sosiale medier. En av disse var Vebjørn Selbekk i Dagen, som også sitter i den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen. Han har senere gjentatt sine påstander i en kommentarartikkel, der han ba Dagsavisen beklage lederen.

Vi innrømmer gjerne at vi kunne formulert oss bedre, men vi minner også om at redaktører har et særskilt ansvar for å etterleve Vær Varsom-plakaten, inkludert punkt 3.7 om å gjengi kilder korrekt, når de opptrer i sosiale medier. Sitatfusk, der meningsinnhold forsvinner til fordel for dramaturgi, er ingen god invitasjon til en saklig debatt.