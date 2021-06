I ukevis har det vært svært amper stemning mellom byrådet i Oslo og opposisjonen i bystyret. Et mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg fra MDG har svirret i lufta. FrP var først ute med mistilliten. De andre borgerlige partiene fulgte etter i tur og orden. Rødt telte lenge på knappene. Tirsdag hadde Rødt telt ferdig. Partiet kommer til å stemme for mistillit mot Berg.

Rødt skulle ha nøyd seg med å kritisere Berg for budsjettsprekken. —

At de tør! Rødts forhold til de rødgrønne partiene, og spesielt til Ap, er ødelagt for mange år framover. Venstresidens velgere vil ikke godta at Rødt stemmer slikt at et rødgrønt byråd blir kastet til fordel for et blått byråd der Høyre og FrP får en dominerende innflytelse. Rødt er på vei opp på meningsmålingene. Oppturen kan fort bli en nedtur etter dette. Det er grunn til å minne om at da SF, forløperen for SV, gikk sammen med de borgerlige og kastet Gerhardsen-regjeringen i 1963, forsvant partiet ut av Stortinget ved valget i 1969.

[ Mistillit: Dette betyr skandalen for Lans politiske framtid ]

Lan Marie Berg har gjort feil i denne saken. Byråden burde ha informert bystyret på et tidligere tidspunkt om overskridelsene på byggingen av Oslos nye reservevannløsning. Men det hadde ikke spilt noen rolle for prosjektet. Oslo er på overtid med å sikre Oslos innbyggere drikkevann.

Rødt skulle ha nøyd seg med å kritisere Berg for budsjettsprekken. Det er uansvarlig å kaste Oslo ut i en parlamentarisk krise. Pandemien er ikke over. Det er mye som gjenstår før hovedstaden kan friskmeldes. Politisk kaos er det siste Oslo trenger.

[ i det store bildet, hva vinner Rødt på å spenne bein på byrådet i Oslo? ]

Byrådsleder Raymond Johansen kan velge å skifte ut byråd Lan Marie Berg og dermed redde byrået. Det bør han ikke gjøre. Siden bystyret praktiserer det parlamentariske systemet slik man gjør i Stortinget, er hovedreglene at byrådslederen stiller seg bak sin byråd. Det betyr at hele byrådet går hvis mistilliten mot Berg får flertall.

Byråden kan velge å trekke seg. Det vil hun neppe gjøre. Hun har beklaget budsjettoverskridelsen. Det får holde. Hvis Lan Marie Berg presses ut av byrådet, bør hele MDG slå følge. Vi vil da få et mindretallsbyråd av Ap og SV som ikke er liv laga.

[ Oslo-byråd Lan Marie Berg har fått juling i seks år. Det er lenge å stå og se på for politikere og politi uten å bryte inn. ]

Oslo blir nå kastet ut i en parlamentarisk krise. Byrådet fortsetter som forretningsministerium inntil et borgerlige mindretallsbyrå med Høyre i spissen har tatt over makten. Et så svakt byråd vil neppe overleve neste budsjettbehandling. Det vil ende med et nytt byråd av Ap, SV og MDG.