Kutt ut konsulenter

Til sammenligning kostet det «bare» 6,9 milliarder å drifte regjeringens embetsverk. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er opprørt over hvor mange skattekroner som brukes på konsulenter «med ekstremt dyre timesatser på flere tusen».

De 12 milliardene fordeler seg på konsulenter kjøpt av departementer, direktorater, universiteter og forskningsinstitusjoner. Konsulentbruk i statlige foretak kommer på toppen av dette.

Sp-lederen mener at en så stor konsulentbruk flytter makt ut av departementene. I neste omgang åpner dette for politisk ansvarsfraskrivelse ved at statsråder kan skylde på konsulentselskapers blemmer og dermed toe sine hender. Vedum mener at konsulentbruken har vokst til å bli en trussel mot folkestyret. Det er spesielt innen IKT at konsulentbruken har bredt om seg.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver i et svarbrev til Senterpartiet at det vil bli svært dyrt å ha fast ansatte med all spisskompetanse som trengs. Ministeren mener at konsulentbruk kan bidra til innovasjon og effektiv ressursbruk i staten. Ifølge Sanner kan det hindre kostnadssprekk på store investeringer.

Konsulenter hyres inn uten mål og mening. —

I en rapport fra 2017 kommer Riksrevisjonen med kritiske merknader til statens bruk av konsulenter. Her konkluderes det med at to tredeler av de undersøkte virksomhetene mangler strategi for hva de selv kan utføre og hvilke oppgaver som bør overlates til markedet. Spissformulert kan vi si at konsulenter hyres inn uten mål og mening. Det legges heller ikke nok vekt på å gjenbruke erfaringer fra konsulentkjøp. Ofte blir det mer behagelig å bestille en ny rapport.

Det hører med til historien at Sp foreslo å redusere statens konsulentkjøp med 1 milliard kroner i partiets alternative budsjett for 2021. Ap ville ta enda hardere i og forslo et kutt på 2,3 milliarder. Her har vi altså en pekepinn på hva som kan forventes dersom det blir en rødgrønn regjering etter høstens stortingsvalg.

Mye av konsulentbruken er et resultat av regjeringens misforståtte innsparing på offentlige driftsbudsjetter. Gjennom regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform er det kuttet jevnt og planløst med ostehøvel.

I tillegg er for eksempel Statens vegvesen og statens jernbaneselskaper blitt utsatt for omfattende omorganisering. Ansatte med verdifull kompetanse har sluttet. Disse er så blitt leid inn igjen som kostbare konsulenter. Det er dyrt å være fattig.

Det synes ganske opplagt at staten ikke kan ha egen spisskompetanse på alle felt. Men det bør være mulig å finne et balansepunkt som er nærmere 0 enn 12 milliarder.