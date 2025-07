Media i Norge må også gi plass til stemmer som uttrykker sorg og tap over landsmenn og Iran, skriver Mina Bai. Bildet viser to kvinner i ruinene av Evin-fengselet, som ble rammet av et israelsk angrep 23. juni . AFP/NTB

Debatt

Krigshissing i iranske kvinners navn blir helt feil

Mens jeg med skrekk og gru bevitnet hvordan mine familiemedlemmer måtte flykte fra bomberegn, så jeg ingen reell reportasje om sivile tap i Iran hos norske medier.