Det er politisk unntakstilstand i landet. Partipolitikken er satt på vent til koronakrigen er vunnet. Dagens meningsmåling fra Opinion viser først og fremst folks oppfatning av det dominerende regjeringspartiets behandling av krisen og gir neppe et riktig bilde av det normale styrkeforholdet mellom partiene.

Smittevernstiltakene er harde, men folk godtar dem og er stort sett enig i at kraftige virkemidler er nødvendig for å slå smitten ned. Resultatet er en formidabel framgang for Høyre på 8,5 prosentpoeng fra mars til april. 27,3 prosent på denne målingen er et bedre tall for Høyre enn resultatet ved stortingsvalget sist.

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

Det kan ikke være Høyres tradisjonelle politikk og program velgerne slutter opp om. Koronapolitikken med sterk offentlig regulering av privatfolks dagligliv, massive statlige støttepakker til bedrifter og lønnsmottakere, og en form for beredskapslov som setter normal lovbehandling til side, er så langt unna Høyre-politikk som det er mulig å komme.

Det murres også i Høyres rekker over deler av politikken. Høyres arbeidspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, luftet sin misnøye med krisepakkene i tirsdagens «Politisk kvarter» på NRK. Hun mente at deler av pakkene gjør det lite lønnsomt å jobbe og at de redder ulønnsomme bedrifter. Antakelig er det flere i Høyre som er enig med henne. De finner seg i at Høyre har ekskludert partiprogrammet i disse tider.

Les også: Rekordmåling for Erna: Høyre «til himmels» på fersk måling

Høyre er på denne målingen landets klart største parti. Det har ikke vært større enn Ap siden sommeren for to år siden. Framgangen må i sin helhet tilskrives statsminister Erna Solbergs synlige og tydelige opptreden i mediene. Hun har fått god hjelp til å håndtere krisen av helseministeren, finansministeren og justisministeren. Alle er fra Høyre. Høyre-statsrådenes framskutte posisjon gir et inntrykk av landet for tida har en ren Høyre-regjering.

Venstres og KrFs statsråder henger ikke med. Venstre og KrF fortsetter å falle. Venstre får 2,9 prosent og KrF 3 prosent.

For Ap må det være smertelig å bli detronisert til status som landets nest største parti. Riktig nok går partiet fram med 1,7 prosentpoeng til 25,7 prosent. Det er likevel ikke nok til å beholde Aps naturlige førsteplass på pallen. Det er også for svakt til at de tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp ville ha fått flertall hvis tallene fra målingene hadde vært stortingsvalg. Med 84 mandater til sammen mangler de ett mandat på flertall. Jonas Gahr Støre må enten ha støtte fra Rødt eller MDG for å kunne danne regjering. MDG er inne med 9 mandater. Rødt som er under sperregrensen, har 2 stortingsmandater på denne målingen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Til tross for Høyres framgang ligger den borgerlige blokken langt etter opposisjonen.

Sp er blitt hardt rammet av koronakrisen. Partiet går ned med hele 4,6 prosentpoeng til 13,8 prosent. Det er partiets laveste oppslutning siden mars i fjor.

Partiet gjør det best når det kan kritisere regjeringens politikk. Hvis krisen fortsetter inn i valgåret, kan Sp få problemer med å beholde oppslutningen fra valget i 2017.

Frp sliter også. Partiet går ned 2 prosentpoeng til 11,6 prosent. Siv Jensens utmarsj fra regjeringen har ikke vært noen suksess. Hadde Siv Jensen fortsatt som finansminister, ville hun vært i rampelyset sammen med Erna Solberg. Nå er Frp glemt av høyresidens velgere. De vil heller stemme på en Erna Solberg som tar ansvar, enn på en Siv Jensen som stakk av da det gjaldt som mest.