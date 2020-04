Statsminister Erna Solberg får et mega-hopp både i popularitet og oppslutning på Opinions aprilmåling for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB. Høyre går fram hele 8,5 prosentpoeng, til en oppslutning på 27,3 prosent.

Dermed slår Høyre sin egen ferske rekord fra tidligere i måneden, da partiet gikk fram 7,3 prosentpoeng på en måling utført for VG. Bare Arbeiderpartiet har opplevd noe lignende, men da partiet gikk fram 8,7 prosentpoeng i etterkant av 22. juli, var det i løpet av to måneder.

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

– Hyggelig måling

Statsminister Erna Solberg får betalt for å stå fram som «Landsmoderen» i disse korona-tider.

– Det er hyggelig med gode tall. Men det viktigste nå er å slå ned smitten og sikre at vi har jobber å gå til etter pandemien, sier Erna Solberg i en kommentar til FriFagbevegelse.

Høyre tar velgere fra alle, til og med fra Rødt. Men den aller største tilveksten kommer fra de såkalte hjemmesitterne, de som vanligvis ikke sier de vil stemme. Opinion melder om en betraktelig økt respons og høyere svarprosent i disse korona-tider, og atskillig høyere aktivitet på sosiale medier.

Statsministeren er imponert over folks tålmodighet og det samholdet vi ser i Norge.

– Jeg vil takke folk over hele Norge for at dere slutter opp om korona-tiltakene. Jeg vet at dette er svært inngripende tiltak i folk og bedrifters hverdag. Jeg forstår at tiltakene tar på. Som alle andre håper jeg vi kan få hverdagen vår tilbake så raskt som mulig, legger Erna Solberg til.

Hun poengterer at alle de politiske partiene og partene i arbeidslivet samarbeider godt for å få Norge gjennom koronakrisen.

– At vi jobber sammen i slike tider, er et styrke for nasjonen og et godt tegn på at vi skal klare å komme oss videre når vi kan slippe opp tiltakene, sier hun til FriFagbevegelse.

Les også: Høie om å åpne opp koronatiltakene: – Om vi mislykkes, så må vi stramme inn igjen

På 2013-nivå

Erna Solberg må tilbake til 2013 for å oppleve en så høy oppslutning for Høyre på meningsmålingene. Da hadde partiet flere målinger på 30-tallet.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener dette helt klart er et bevis på at folk støtter opp om politikken regjeringen fører i dagens store krisesituasjon.

– Det er et generelt fenomen i krisetider at tydelig ledelse og en støtte til den politikken som regjeringen fører, gjør at folk støtter opp om de tradisjonelle styringspartiene som både Høyre og Arbeiderpartiet er. Partier med en mer avgrenset politisk prioritering får en utfordring. De som kjemper for få kjernesaker, i et avgrenset politisk område, får det vanskelig i slike tider. Folket ønsker seg styringspartier. De andre kommer i skyggen, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Det samme skjer i våre to naboland, med regjeringssjefer fra Arbeiderpartiets søsterpartier. På den seneste målingen fra Svenska Dagbladet og Göteborgs-Posten får Stefan Löfvens parti en framgang på 6,8 prosentpoeng, til 30.6 prosent. Og Mette Frederiksen, Danmarks sosialdemokratiske statsminister, er nå landets desidert foretrukne valg som statsminister. 51 prosent sier hun er den foretrukne statsministeren. Det er 20 prosentpoeng flere enn for bare en måned siden.

– Det skjer altså det samme i de tre landene selv om det føres en helt annen politikk i forskjellig land. Velgerne støtter opp om de som styrer uavhengig av hvilken politikk som føres, poengterer Bergh.

Arne Strand: «Høyre som landets største parti er neppe et riktig bilde»

Populister i skvis

Populistiske partier har altså ingen gode tider nå.

– I dagens situasjon ønsker ikke velgerne konflikter. Men det kan nok komme etter hvert, legger han til.

Han tror de omstridte sakene og de hete politiske debattene absolutt vil komme tilbake på agendaen.

Alle partiene på Stortinget, bortsett fra Høyre og Ap, går tilbake på denne aprilmålingen.

Størst er tilbakegangen for Senterpartiet, med 4,6 prosentpoeng. Det er den laveste oppslutningen partiet har hatt siden mars i fjor. Sp har likevel den største velgerlojaliteten av alle, på 87 prosent.

Både Venstre, KrF og Rødt er under sperregrensen. Rødt for andre måned på rad.

Til tross for Høyres markante framgang, har den borgerlige blokken ikke flertall.

Det har imidlertid heller ikke den rødgrønne blokken. Ap, SV og Sp må ha støtte fra enten Rødt eller MDG for å få flertall på Stortinget.

I et intervju med FriFagbevegelse rett før påske, kommenterte Ap-leder Jonas Gahr Støre Høyre-framgangen på målingene slik:

– Alle partier med regjeringsansvar har fått en opptur verden over. Det er ikke unaturlig. Jeg tror vi skal legge målingene til side i disse dager. Det som betyr noe, er hva vi får til for folk, mener Jonas Gahr Støre.