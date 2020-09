Det mangler ikke på action når vi legger til rette for at Hollywood skal lage film i Norge. Denne uka kunne sosial dumping legges til på en fra før av imponerende liste over dramatikk og karakterer som vil sole seg i stjerneglansen.

Historien begynner med en telefonsamtale. Tom Cruise, fra Hollywood, California, The US of A, ringte personlig. Selveste Ethan Hawk, som han heter i filmserien vi som nasjon nå sponser for andre film på rad.

Han plukket opp telefonen sin og ringte til vår kulturminister Abid Raja.

Raja syntes det var så stas å snakke med Cruise at han filmet deler av samtalen og ga opptaket til VG.

Bare den aller mest surmaga vil finne på å undre seg over at Raja la seg flat og ga Cruise alt han kunne ønske.

Les også: Besetningsmedlem på «Mission Impossible»-skipet testet positivt på koronaviruset

Alt, faktisk. Den sjuende i rekken av «Mission: Impossible»-filmer har for lengst fått garantier om 50 millioner kroner fra den norske staten. Det heter seg nemlig at en slik støtte gir reklame for landet vårt, økt kompetanse i norsk filmbransje og såkalte «ringvirkninger».

Så får vi heller se gjennom fingrene med at også den sjette «Mission: Impossible»-filmen fikk noen millioner av våre penger. Det ble filmet spektakulære scener på Prekestolen i Rogaland, men det er det ingen som får vite.

For i filmen er scenene som ble filmet i Norge, lagt til India.

Det var ikke for å tigge mer penger Cruise ringte Raja. Det var for å spørre om det ikke var mulig å gjøre et unntak fra innreise- og karantenereglene for innspillingen? Den var jo allerede planlagt til høsten, og det ville jo være urettferdig om planer må kastes om på grunn av et virus? Det sa Raja seg tydeligvis enig i, selv om Cruise ikke ville love at scenene som spilles inn i Norge faktisk utspiller seg i Norge i filmen.

Slikt googler jo publikum seg fram til uansett, skal Cruise ha sagt.

Sånn klarte Tom Cruise det som for breddeidretten, norsk toppfotball, kulturarrangement og store deler av norsk arbeids- og næringsliv har vært et umulig oppdrag. Regjeringen skrev om to forskrifter for å slippe mannen og hans 200 filmarbeidere inn i landet.

Uten karantene.

Les også: Utsetter høstens filmpremierer: – En katastrofe for landets kinoer (Dagsavisen +)

Så langt har dette vært en smule irriterende komedie som man kunne følge med et halvt øye. Det er bare Fremskrittspartiet som har orket å gå halvhardt ut mot superstjerne-unntakene fra koronareglene som vi andre må følge.

Det var en kritikk Raja turnerte ved å spørre om det ikke er akkurat nå Norge trenger arbeidsplasser og kapital, midt en krise som rammer økonomien vår hardt. I samme kronikk i Aftenposten dundret Raja dessuten til med en helt ny definisjon av det norske: «Vi er et land for actionsekvenser og rørende romantikk».

Men derfra tok historien om Tom Cruise og norske myndigheter en dyster retning.

Nå er det ikke morsomt lenger.

Tirsdag gikk Fellesforbundet og Norsk Sjømannsforbund sammen om å politianmelde Hurtigruten for brudd på utlendingsloven. Hurtigrutens skip MS «Fridtjof Nansen» har lagt til kai i Hellesylt, der det er leid ut som hotellskip for crewet til filminnspillingen – og har søkt om skjenkebevilling.

Mannskapet om bord består hovedsakelig av filippinske sjøfolk. Det, mener Fellesforbundet og Sjømannsforbundet, er ulovlig. Ansatte på hotell i Norge må ha norsk arbeidstillatelse og norske arbeidsvilkår.

Det har ikke disse filippinerne.

Her må vi dessverre ta noen omveier via fakta som ikke akkurat er veldig plottvennlige.

Les også: Bygger opp til fagforeningskrangel i Osloskolen: – Sånn kan vi ikke ha det (Dagsavisen +)

MS «Fridtjof Nansen» seiler – når det ikke ligger i havn i Hellesylt – under såkalt NIS-flagg, Norsk internasjonalt skipsregister. Dermed er skipet underlagt internasjonale regler, ikke våre nasjonale. Og derfor får mannskapet om bord en lønn som ligger langt under det arbeidsfolk skal ha i Norge, ifølge forbundene bak anmeldelsen.

Det er uholdbart at det skal være mulig å bare legge til kai og betale arbeidsfolk ned til 29 kroner timen, sier forbundsleder i Sjømannsforbundet til VG. Hurtigruten har permittert 300–400 norske sjømenn som følge av koronakrisen.

Dermed betaler staten dagpenger til norske sjøfolk samtidig som Hurtigruten bruker billig arbeidskraft fra andre land. Det er så langt fra dugnadsånd som det går an å komme, sier samme forbundsleder.

Og har helt rett.

Det hører med til historien at Hurtigruten avviser påstandene om sosial dumping om bord på båten, og sier selskapet gjerne vil ha en dialog med Sjømannsforbundet om hvor lønnsnivået om bord bør ligge. Og at Sjøfartsdirektoratet har godkjent bruken av skuta til hotell – siden skipet ikke fører «passasjerer mellom norske havner».

Det kan nemlig ikke NIS-registrerte skip gjøre, hele ordningen eksisterer for å gjøre det mulig for norske skip å konkurrere internasjonalt.

Om det Hurtigruten og produksjonsselskapet her gjør er innenfor lover og regler, vil det faktisk bety at det er fritt fram for å registrere skip i NIS-registeret for så å legge dem langs kysten vår og konkurrere med hoteller og andre virksomheter.

Les også: «EU og EØS-avtalen er enormt viktig for norske arbeidsplasser»

«Jeg kan ikke forstå regelverket dit hen at dette er i tråd med lovens intensjoner», slår Terje Aasland (Ap) fast i et skriftlig spørsmål til næringsminister Iselin Nybø.

Hun har ikke rukket å svare på spørsmålet.

Alt dette for at Tom Cruise skal få spille inn enda en film i norsk natur.

På grunn av noen vage forestillinger om «ringvirkninger» og reklame for landet vårt har de som bestemmer i landet vårt åpnet for en uhellig allianse av særunntak, næringsinteresser, mulige lovbrudd og fagforeningsknusing.

Det er mulig det blir en god film til slutt. Men vår nasjonale saga om Tom Cruise har allerede blitt en tragedie.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.