Det er fredsprisen de ellers nominerer ham til. Det kan de, siden de er norske stortingsrepresentanter. Jo, de er faktisk det. Men medisinprisen til Nobel tar svenskene seg av. Kan vi stole på svenskene i dagens tilspissede situasjon?

På sitt seneste pressemøte har Donald Trump kommet med sensasjonelle teorier i kampen mot koronaen. Det kan være god hjelp i å injisere desinfiserende midler rett i kroppen.

Selv om jeg fortsatt har det helt fint selv går jeg rett på badet, for å se om vi fortsatt har den flaska med Pyrisept i skapet. Best å være føre var.

I skapet står det forresten en liten plastpose med gamle medisiner som jeg skulle ta med til apoteket for destruering. Kanskje best å ta vare på den litt til, for nå kan snart hva som helst komme til nytte.

Kanskje kan det være farlig å gi disse utspillene til Trump for stor oppmerksomhet. Fort går butikkene tomme for både Plumbo og Klorin.

Jeg vet ikke om vi skal tulle med Klorin, forresten, en av medisinene det seriøst forskes på som et mulig botemiddel mot det nye viruset, som Trump har full tillit til lenge før legevitenskapen har konkludert om virkningen, er malariamedisinen som heter hydroksylklorokin.

Det kan jo fort forveksles med Klorin av legfolk. «Blekner, rengjør og desinfiserer» står det på flaska. Ja, var det ikke det Trump anbefalte?

Er jeg slem mot legfolk nå? Dette spørsmålet kom på VG Nett forleden: «Hvor kan jeg kjøpe Corona vaksine i Norge? Jeg bestilte en vaksine på nett, men jeg mistenker at bedringen kan være resultat av placebo effekt. Vil helst ha en norsk vaksine for å være trygg».

Ja, hvem vil ikke ha en norsk vaksine mot korona? VG svarer høflig at det ikke finnes noen godkjent vaksine, slik de tålmodig står der i stormen av koronaspørsmål.

Siste innsender i skrivende stund mener å vite at viruset er en bløff, og vil vite når VG skal skrive om dette. Samme saklige svar.

De fortjener en tapperhetsmedalje. Det hadde klikket for meg den første timen.

Jeg slo meg til ro med at han med placeboeffekten bare har forsøkt å være morsom på VGs bekostning. Akkurat da meldte Østlandssendingen om rekordstore beslag av ulovlig importere legemidler. Statens legemiddelverk sier til NRK at medisinene kan være livsfarlige. Den omtalte hydroksylklorokinen kan gi dødelige forstyrrelser av hjerterytmen hvis den anvendes av amatører.

Og Donald Trump understreket selv på den ekstra bisarre pressekonferansen at han ikke er lege selv. Godt å vite, det er jo heller ikke til å tro at han er president.

Den vidunderlige poetiske ironien i alt dette tullet er selvfølgelig at det fortsatt er én kur som forebygger koronasmitte bedre enn alt annet: Såpe og vann.