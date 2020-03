Eierne må vise ansvar

Arbeidsfolk blir permittert over en lav sko. Konkurser vil også komme i kjølvannet av korona-epidemien. Spørsmålet er så hva eierne av selskaper som gjorde det godt i fjor nå gjør. Tar de ut store utbytter og bonuser? Det bør de ikke gjøre. Situasjonen i Aker-konsernet og i bankene er to eksempler som kan illustrere konfliktene vi står overfor.

Aker-eier Kjell Inge Røkke er forespeilet et utbytte på 1,2 milliarder kroner. Riktignok skyldes det i hovedsak av at oljeselskapet Aker BP har tjent gode penger. Men det hører med til den triste historien at Aker Solutions nylig har sendt permitteringsvarsel til 6.000 ansatte i Norge. Da blir det i beste fall umusikalsk at Aker etter planen skal betale ut 1,7 milliarder kroner i utbytte og at mesteparten av dette havner i Røkkes lommer.

For å gjøre bildet komplett må vi ta med at Aker Solutions gikk med underskudd i fjerde kvartal i fjor. På den bakgrunn har Aker-sjef Øyvind Eriksen klaget sin nød i et brev til NHO. «Norsk næringsliv er i krise. Jeg har aldri opplevd maken eller hørt om noe liknende i Akers 180 år lange industrihistorie», skriver Eriksen. Aker-sjefen ber om tiltak for å sikre produksjon på sokkelen, en tiltakspakke for norsk leverandørindustri og at staten dekker 90 prosent av lønna ved permitteringer. Aker tror at konsernet kan få i pose og sekk, både utbytte og statlig hjelp.

Regjeringen har gitt bankene større frihet til å hjelpe bedrifter som nå sliter som følge av korona-epidemien. Det skjer ved at det lempes på kravene til kapitalbuffer. Bankene har i gode tider blitt pålagt å bygge seg opp til å bli mer solide, for så å kunne bli mer rause i en krise som den vi nå står oppe i. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har hevet en forsiktig pekefinger overfor bankene. Vi får håpe at dette er nok, men det er dessverre grunn til å tvile.

Finanstilsynet mener nemlig at en mindre buffer ikke vil virke slik regjeringen hevder. «Lavere kapitalkrav kan snarere bidra til at bankenes soliditet svekkes ved at utbytter og annen tilbakeføring av egenkapital blir høyere», skriver tilsynet.

Bankenes friere tøyler må komme kriserammede bedrifter og nordmenn flest til gode. Bankene må ikke få utnytte situasjonen til å gi store utbytter til eierne og store bonuser til toppsjefene.

Den samme pekefingeren må rettes til bedrifter flest. Dersom det ikke er nok med formaninger, må det brukes hardere lut fra myndighetenes side. Landets bedrifter har et samfunnsansvar. De skal ikke bare gå aksjonærenes ærend. Alle må bidra i dugnaden.