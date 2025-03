Et olympisk pampebilde er brutt

Det mest overraskende ved valget av ny IOC-president var ikke at 41 år gamle Kirsty Coventry vant, men at den antatte hovedrivalen Sebastian Coe bare fikk 8 av de 97 stemmene. IOC-medlemmene har fått det de ønsket seg: En betydelig endring av organisasjonens image utad.

Man må ikke være olympisk mester for å bli IOC-president, men det hjelper. Kirsty Coventry fra Zimbabwe har vært verdens beste svømmer, hun blir IOCs første kvinnelige president, den første fra Afrika og den yngste i moderne tid. Det er også spesielt at en minister fra en regjering går inn i denne rollen. Hun har vært idretts- og ungdomsminister i Zimbabwe siden 2018. I fjor fødte hun sitt andre barn.

Men som IOC-medlem siden 2013 er hun en del av organisasjonens lukkede kultur. Og hun skal ha vært avtroppende president Thomas Bachs førstevalg. Det var seks maktkåte menn som utfordret henne, men hvordan den interne debatten har vært, har ingen utenforstående fått innsyn i. Men at hun fikk rent flertall (49) allerede i første avstemningsrunde, viser hvilken knusende seier dette var.

Friidrettspresident Sebastian Coe har vært knallhard i spørsmålet om russisk deltakelse i friidretten, mens IOC har overlatt spørsmålet til de internasjonale særforbundene. Såkalte nøytrale russiske deltakere var med i OL i Paris i fjor. Russlands idrettsminister Mikhail Degtjarev skriver i sin hilsen til Coventry at han venter at Russland vender tilbake til den russiske scenen. Også Vladimir Putin har sendt sine hilsener.

USA skal ha både fotball-VM i 2026 og sommer-OL i 2028 og det er ventet at president Donald Trump vil markere sitt syn også om disse store arrangementene. At transpersoner ikke skal delta i kvinneidretten, har han allerede markert. Og han har den nye IOC-presidentens støtte i det synet.

Men IOC-medlemmene liker ikke politisk innblanding i sitt virke. Idrettens naive ønske om å være upolitiske, tviholder de i. Men når neste OL åpnes, er alltid statslederne invitert.

Ingen IOC-medlemmer hadde lov til å flagge hvilken kandidat de gikk inn for. Men det er grunn til å tro at et flertall av de 48 kvinnene gjorde sitt. IOCs representant i Norge, Kristin Kloster Aasen, var veldig fornøyd med valget.

Da blir spørsmålet hvordan idrettsverdenen ser ut når Kirsty Coventry ønsker velkommen til hennes første OL, vinterlekene i Milano/Cortina i februar. Hun har også sittet i WADAs (Verdens antidopingbyrå) styre, som har opplevd mye støy det siste året.

Den olympiske bevegelse har vært ledet av ni menn i mørke dresser fra Europa og USA siden opprettelsen i 1894. Pampestempelet har preget organisasjonen. Nå har en kvinne overtatt. Også kvinner kan være pamper, men bildet utad har endret seg. Så vil den praktiske politikken vise hvordan Kirsty Coventry glir inn i dette mønsteret. Hun vet mye om idrettens betydning i et samfunn. Den må være sunn og rettferdig. Kan den noen gang bli det?

Les også: Norsk idrett har forhåpninger til den nye IOC-presidenten





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen