Nå skal Oslo-budsjettet for 2025 straks vedtas. Det ligger an til reneste blodbadet. Her kommer store kutt i fritidstilbud til barn og unge og velferdstjenester.

De største byene i Norge styres alle av høyresida etter valget i fjor. Det er på deres vakt disse kuttene skjer, selv om de dytter regjeringen foran seg og mener de får for lite penger fra staten. Det er en historiefortelling som ikke tåler en faktasjekk.

Oslo-byrådet viser tydelig at det ikke har vilje til å prioritere forebygging.

I Oslo skylder byrådet bestående av Høyre og Venstre på regjeringen, det avgåtte rødgrønne byrådet og lokalpolitikerne i bydelene for kuttene – altså alle andre enn seg selv. Det står ikke til troende. Det stemmer at regjeringens nye inntektsfordeling mellom kommuner gjorde at Oslo kom dårlig ut. Det er også riktig at statsbudsjettet var for stramt med tanke på overføringer til kommunene. Høyresidas historiefortelling er likevel usann.

I etterkant av fremleggelsen av statsbudsjettet kom det nemlig 645 millioner ekstra fra regjeringen til Oslo i en såkalt nysaldering for 2024 og 2025. Når byrådet likevel pålegger Oslos bydeler å kutte rundt 1 milliard kroner og 300 dagsverk – og dermed svekker blant annet seniorsentre, fritidsklubber, skolemat og hjemmehjelpstjeneste – handler det om politiske prioriteringer.

Og først og fremst, selvsagt: Om at byrådet kutter i eiendomsskatten, og slik overfører penger fra utsatte barn og unge på østkanten til villaeiere på vestkanten.

Høyres ordfører Anne Lindboe kunne i valgkampen fortelle at eiendomsskatten «blir kastet bort på så mye tull» under de rødgrønne. Nå vet vi hva hun definerer som tull: Antall dagsverk på fritidsklubber, sosialt utjevnende tiltak og en verdig eldreomsorg, for å nevne noe. Det er nemlig dette som ryker når bydelene pålegges store kutt.

Slike kutt på østkanten i Oslo rimer på ingen måte med byrådets løfte om et krafttak mot utenforskap og utviklingen mot mer og råere kriminalitet. Et kutt i sosiale tiltak på østkanten i dag bidrar til å øke problemene i morgen. Likevel prioriterer høyresida på denne måten.

Nå har Oslo-byrådet tydelig vist at det ikke har vilje til å prioritere helt nødvendig forebygging. Da får vi sette vår lit til regjeringen.

Vi har et konkret forslag til Jonas Gahr Støre og hans mannskap: Lag en Oslo øst-pakke som øremerkes innsats blant barn og unge. 500 millioner kroner kan være et godt sted å starte. Så kan det borgerlige byrådet i Oslo sitte der i skammekroken, mens regjeringen rydder opp blant de mest utsatte i hovedstaden.

