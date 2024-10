Å skape Graham Hansens etterfølgere

Den siste setningen tilhører Eli Landsem, som har vært i fotballen på alle nivåer, og som fikk i gang fotballens rosa-sko-prosjekt. Målet er å fange opp alle de som faller utenfor den organiserte idretten av økonomiske eller andre årsaker. Og da handler det særlig om å fange opp jenter med innvandrerbakgrunn.

Før landskampen Norge – Albania på Ullevaal stadion tirsdag, fikk vi følge debattmøtet mellom ledelsen i Norges Fotballforbund og politikere fra de fleste partiene i Oslo. Nå er tre millioner kroner skutt inn i prosjektet og det handler om å få system i satsingen. For særlig jenter med minoritetsbakgrunn holder seg unna klubbene. De spiller fotball på skolen. Og det er det.

Eli Landsem var også til stede og utdyper til undertegnede. – Jeg har vært lærer og trener på mange nivåer og vi har mistet mange talenter på veien. Nå kan vi hjelpe dem inn i klubber der de får en systematisert hverdag. Jeg har ikke eksakt statistikk, men jeg vet at løkkefotballen er ubønnhørlig. Mange jenter passer ikke inn der, sier hun.

De siste årene har det vært en bevisst satsing på utvalgte skoler i Groruddalen. 4.-klassingene har fått en innføring ikke bare i fotball, men i fysisk aktivitet generelt. Men mange av jentene forsvinner ut av idretten etter dette tilbudet er ferdig.

Mange jenter spiller fotball, men utenfor klubbene. (Caroline Sesvold Tørring, NFF Oslo)





En halvtime etter at møtet var over sto fotballpresident Lise Klaveness på Ullevaal-matta med blomster til Caroline Graham Hansen. Hun vant ikke kåringen i Paris kvelden før, men den tidligere Lyn-spilleren fikk svart på hvitt at hun er verdens nest beste kvinnelige spiller. Lagvenninna i Barcelona, Aitana Bonmatí, gikk til topps for andre år på rad. Tidligere har Ada Hegerberg vunnet. det er mulig å bli verdens beste spiller også med norsk pass.

Graham Hansen befinner seg på toppen av pyramiden. Men hun har ingen lagvenninner med innvandrerbakgrunn. – Jeg spilte toppfotball i 20 år, men jeg møtte bare et par spillere på veien, innledet Lise Klaveness møtet med Oslo-politikerne med. Oslo er en by full av jente-talenter, men mange faller utenfor. Det er det også kommunen vil hjelpe fotballen å gjøre noe med.

I 2026 spilles mesterligaen for kvinner på Ullevaal stadion, kanskje kommer Barcelona og Caroline Graham Hansen tilbake dit, men Klaveness mål er å ha et norsk lag med i kampen.

Men først og fremst vil hun ha både spillere og trenere som forbilder. Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa blir første trener på nest øverste nivå i mannefotballen neste år. Også på leder- og trenersiden ønsker man et løft. Det var over 7000 tilskuere på Ullevaal på en kamp som egentlig var vunnet på forhånd. Tusenvis av unge jenter kom for å se norske verdensstjerner. De fikk dessverre ikke se Graham Hansen i aksjon. Det burde de fått, i hvert fall i noen minutter. Det er en annen diskusjon. M

Men de fikk se at norsk kvinnefotball lever og at landslaget henter spillere fra klubber som Chelsea, Manchester United, Lyon og Barcelona. Og Vålerenga og Brann. Det går an å leve av fotball i Norge, og veien fram er kortere enn mange tror.

