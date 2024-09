Drømmen om å gjøre som Obama

Høstens presidentvalg avgjøres i sju vippestater, delstater der meningsmålingene er såpass jevne at både Donald Trump og Kamala Harris kan stikke av med seieren.

Blant disse er det Pennsylvania som får mest oppmerksomhet, men muligheten for at Harris kan følge i Barack Obamas fotspor i North Carolina, gjør delstaten til en av valgets mest interessante. Nye skandaler rundt den republikanske guvernørkandidaten har i tillegg gitt demokratene nye måter å angripe Trump på.

Tidligere president Jimmy Carter, som fyller 100 år neste uke, vant North Carolina med 11 prosentpoeng i 1976. Republikanerne vant delstaten i de sju neste presidentvalgene, helt fram til Barack Obama vant med «Hope» og «Change» i 2008, 32 år etter Carter. Obama slo John McCain med kun 14.177 av de 4,3 millioner stemmene. Det var den nest jevneste delstaten det året, målt i prosentpoeng (0,3 prosentpoeng). North Carolina var også den nest jevneste delstaten i 2012, da Mitt Romney vant med 2 prosentpoeng. Seiersmarginen økte ytterligere da Trump slo Hillary Clinton i 2016 (3,7 prosentpoeng), men det ble langt jevnere mot Joe Biden i 2020. Da var det kun 74.483 stemmer (1,3 prosentpoeng) som skilte Trump og Biden i North Carolina. Det var delstaten Trump vant med minst margin.

Dersom Harris vinner North Carolina, minsker Trumps vinnersjanser betraktelig

Det er én av grunnene til at professor og North Carolina-ekspert Michael Bitzer omtaler delstaten som en «fastlåst vippestat» siden 2008, der velgerne er «jevnt fordelt» mellom de to partiene. Han anser at rundt 97 % av velgermassen er låst til enten republikanerne eller demokratene, med kun 3 % som kan la seg overtale til den ene eller andre siden. Bitzer mener nå å se en trend med langt høyere demokratisk entusiasme enn noen gang siden Obama-seieren i 2008. «Det føles ut som om dette kan være året da North Carolinas fastlåste natur omsider løsner i demokratenes favør», sier Bitzer i et intervju med Cook Political Reports Amy Walter.

Det så mørkt ut på starten av sommeren, da Joe Biden fortsatt var demokratenes presidentkandidat. Men utsiktene har endret seg etter at Kamala Harris tok over stafettpinnen. Trump har gått fra å være favoritt til å vinne delstaten da motstanderen het Biden, til å ligge likt med Harris. Nå er det dødt løp på gjennomsnittet av North Carolina-målingene hos Nate Silver: Trump 48 %, Harris 47,9 %. Det er den jevneste av alle vippestatene i Silvers oversikt. Harris har gått fram med 3,5 prosentpoeng der siden slutten av juli.

Les også: Den tyrkiske regjeringen bestemmer hva du skal se på TV i Norge, skriver Stian Bromark

Bidens overraskende gode oppslutning i North Carolina i 2020 har overbevist strateger i Harris-kampanjen om at delstaten nå utgjør den beste muligheten de har til å plukke opp en delstat Trump vant i 2020. Trump-kampanjen har samtidig vært nokså tydelige på at de anser seire i North Carolina, Georgia og Pennsylvania som en av deres letteste veier til de 270 valgmennene som sikrer dem valgseieren. Dersom Harris vinner North Carolina, minsker Trumps vinnersjanser betraktelig. Det er én av grunnene til at Harris-kampanjen nå investerer mye tid og penger på å «ta en Obama».

En annen grunn er den kontroversielle og skandalebefengte republikanske guvernørkandidaten Mark Robinson. I forrige uke kom det fram at Robinson, North Carolinas nåværende viseguvernør, blant annet har omtalt seg selv som «en svart nazi» på forumet til en pornonettside. Han benekter det. I sommer legitimerte han drap på onde mennesker som truer kristendommen i Amerika, som han mener ble tatt ut av kontekst. Han har tidligere også sådd tvil om Holocaust i det hele tatt fant sted. Jeg kunne fortsatt, men poenget er at Trump, som har omtalt Robinson som «Martin Luther King på steroider» ga ham sin støtteerklæring tilbake i mars, da han allerede var kontroversiell.

Strategene hans ser i likhet med alle andre at Robinson kan svekke Trump i en delstat der det kjempes om hver eneste stemme, og Trump har derfor begynt å distansere seg fra ham. I helgen sa store deler av Robinson-kampanjen opp jobbene sine, og fristen for å fjerne navnet hans fra valgsedlene har nå gått ut. Spørsmålet er dermed hvor mye Robinson kan skade Trump. Guvernørvalget er allerede tapt, og demokratenes Roy Cooper etterfølges av partifellen Josh Stein.

Les også: Boka om Støre befinner seg et sted på en skala mellom drittpakke og en kyndig finger på partipulsen, skriver Lars West Johnsen

For republikanerne i North Carolina handler det nå om å minimere skaden for Trump, mens Harris-kampanjen naturligvis bruker millioner på å knytte Trump til masten på Robinson-skipet. Scott Falmlen og L.T. McCrimmon, seniorrådgivere for demokratenes koordinerte kampanje i North Carolina, skriver i et strategidokument Politico referer til at Robinson er det store samtaleemnet i delstaten, og at Harris-kampanjen kommer til å benytte enhver anledning til å minne velgerne på hvordan Trump og Robinson har støttet hverandre i lang tid.

En ny TV-reklame fra Kamala Harris, som fokuserer på abortsaken og Robinsons uttalelser om at ufødte barn drepes fordi kvinner ikke er ansvarlige nok til å holde skjørtet sitt nede (!), understreker nettopp dette båndet. «Both wrong for North Carolina», avsluttes TV-reklamen.

Hva slags effekt det har på Trump, som velgerne tross alt har et veldefinert syn på allerede, er et annet spørsmål. Men positivt, det er det uansett ikke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen