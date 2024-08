Historisk derby. Lyns mulighet

Det er et historisk faktum at alle tidligere Oslo-oppgjør på øverste nivå mellom Vålerenga og Lyn er spilt vest for Akerselva, byens vannåre som markerer det prestisjetunge skillet mellom øst og vest.

Da Lyn sist var på øverste nivå i norsk fotball delte Lyn og Vålerenga Ullevaal stadion som hjemmebane. Slik Inter og Milan gjør i Milano, slik Roma og Lazio gjør i Roma. Det var jo faktisk Lyn som fikk bygget Ullevaal stadion og det var klubbens æresmedlem, daværende kronprins Olav, som tok avspark i 1926. Lagene har også hatt Bislett som hjemmearena, også det på den såkalte vestkanten med god margin. Det var der Vålerenga skapte begrepet lekegrinda på 60-tallet.

Det var først i 2017 Vålerenga kom seg øst for elva, med usedvanlig god hjelp av Oslo kommune. Men åpningskampen mot Sarpsborg, 10. september, endte i 1–2 tap. Magnus Lekven ble lagets første målscorer på hjemmebanen, men den vakre scoringen kom på overtid og endret ikke kamputfallet. Da het banen Vålerenga kultur- og idrettspark før den en måned senere skiftet navn da IT-selskapet Intility kjøpte navnerettighetene for ti år.

Neste fest VIF inviterte til var semifinale i cupen ti dager senere, og da gikk det enda verre, 0–3 for samme Sarpsborg-lag. Hvem var Sarpsborg-trener da? Geir Bakke selvfølgelig, dagens VIF-trener. Siden har Vålerenga med få unntak klarte å ødelegge festen ved de store anledningene. En rekke 16- mai-kamper ble tapt, der også årets siste tap kom, 0–2 for Kongsvinger. Og alle involverte husker hva som skjedde da Vålerenga skulle sikre plassen i Eliteserien i fjor høst i den andre kvalifiseringskampen mot Kristiansund. Det ble havari for åpen scene og et sjokkerende nedrykk.

Lyns trener Jan Halvor Halvorsen møter igjen en fullsatt arena i møte med Vålerenga. Her fra Ullevaal-kampen i vår. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Det er kanskje i denne psykologien Lyns mulighet ligger. At VIF snubler når anledningen er stor. Og denne anledningen er stor. Det er første utsolgte kamp på Intility i år og det er første ekte derby mellom disse lagene på Oslo øst. Det krever spesielle tiltak. Du kan ikke ta T-banen til Helsfyr med Lyn-effekter på deg i dag. Du skal ta banen til Hasle. Politioppbudet blir stort. Lyn- og VIF-supportere skal skilles både før og etter kamp. Spenningsnivået er høyt.

Har det noe å si sportslig? Vålerenga har vært i kalasform de siste månedene og Lyn har ikke vært så langt bak. Ingenting står og faller med lørdagens kamp på Intility, vi tror uansett utfall at Vålerenga rykker opp. I teorien kan begge lag gjøre det. Det viser at både rødt (Lyn) og blått (VIF) har hatt en god sesong.

Siden vårkampen på Ullevaal (1–1) har Lyn i praksis det samme mannskapet mens Vålerenga har skiftet ut halve laget, med størst endringer offensivt. Og det har åpenbart gitt resultater. Spillere som Muamer Brajanac og Jones El-Abdellaoui har gitt laget en ny dimensjon og heller ikke Henrik Bjørdal spilte på Ullevaal. Han har blomstret i høst. Lyns svar er en imponerende selvtillit av egne ferdigheter som gjør at de ikke frykter noen. Nå vil de utnytte at Vålerenga skal være favoritten. Vårt tips: 1–1 igjen.

PS. Magnus Lekven ble ikke VIFs aller første målscorer på Intility. Riktig svar er Stephanie Ann Verdoia. Amerikaneren scoret da VIFs damelag slo Kolbotn i Toppserien dagen før guttas åpningskamp.

