Klar for derbyfest: – All skrikinga vi gjør på sidelinja vil være spill for galleriet

INTILITY (Dagsavisen): Klokken 18.00 lørdag braker det løs, det første Osloderbyet mellom A-lagene til Vålerenga og Lyn på Intility. Da har Petter Myhre og Geir Bakke gjort sitt, og resten er opp til spillerne. I enda større grad enn vanlig.

– Denne uka har vi snakket litt om hvordan spillerne skal håndtere en kamp som blir annerledes, og vi har aktivt brukt det i coachingen av spillergruppa at de i større grad enn vanlig må løse ting sjøl underveis i kampen. Vi kan i avbrekk i spillet eller i pausa komme med noen veiledende ord, men underveis i kampen vil spillerne ikke høre oss. All den skrikinga vi gjør på sidelinja vil derfor bare være spill for galleriet, men det kan godt være vi kommer til å skrike litt likevel, sier VIF-trener Petter Myhre til Dagsavisen og smiler.

Spesiell kamp

Myhre gleder seg til å oppleve rammene av et utsolgt Intility og høre stemningen som skapes mellom de to ulike supportergrupperingene.

– Jeg synes det er kult når man fyller stadion og du har supportere fra hvert sitt lag som fyller hver sin sving. Det gir et ekstra trøkk, som vi gleder oss enormt til å oppleve. Hvis du ikke klarer å glede deg til disse typene kampene har du et problem. Da får du nesten begynne med bridge eller noe annet, forteller Myhre og ler.

Rammene og betydningen av kampen gir en spesiell inngang til kamp, men samtidig er Myhre obs på at de ikke trenger å gjøre det for spesielt heller.

– Det er et oppgjør som krever mer av spillerne mentalt, med all den ekstra oppmerksomheten rundt, media som skal ha intervjuer og alle tingene du skal stille opp på. Når det kommer til kampstart vet alle at det er en ekstra spesiell kamp på grunn av inngangen, men vi må ikke lage den mer spesiell enn den er heller, sier Myhre og fortsetter:

– Det at spillerne i stor grad må løse ting selv gjør det til en spesiell kamp, men også til en veldig morsom kamp. Det er heller ikke noe være eller ikke være kamp for noen av lagene, som jeg tror vil gjøre at begge lag vil angripe kampen enda mer enn på Ullevaal. Det tror jeg vil gjøre at severdigheten av denne kampen vil bli bedre, så lenge vi får spille 11 mot 11 denne gangen, fortsetter Myhre og smiler.

Spillergruppa har fått sine instruksjoner for hva de skal gjøre mot Lyn, men i løpet av kampen blir de i stor grad overlatt til seg selv. (Pål Karstensen)

VIF-revolusjon siden Ullevaal

Siden oppgjøret på Ullevaal, som endte 1-1, i fjerde serierunde tilbake i april har det skjedd mye i Vålerenga. Laget kom inn i det oppgjøret etter en veldig tøff vinter, men gradvis har laget blitt mer samspilt og etter hvert har også VIF fått en langt bredere og sterkere stall. Kun fire av spillerne som slo Levanger 4–1 sist var med i vårkampen på Ullevaal.

– Det å komme inn i den settinga vi er nå kontra der vi var på Ullevaal er noe helt annet. Det i seg selv gir oss ikke noe større muligheter til å vinne kampen, men det gir oss en mulighet til å gå inn med selvtillit og angripe kampen på en langt tøffere måte enn vi gjorde på Ullevaal, sier Myhre.

Petter Myhre skryter av de nye spillerne som har kommet til Vålerenga, og jobben hele spillergruppa har gjort for å snu stemningen i klubben. (Pål Karstensen)

Vålerenga har nå nemlig spilt elleve kamper på rad uten tap siden Kongsvinger-nederlaget på Intility 16. mai, der ti av de kampene har endt med seier. Det er klart at det gjør noe med en spillergruppe.

– Vi er ikke så opptatt av hva som har skjedd, men langt mer opptatt av det som skal skje. Derfor er det eneste vi tar med oss med tanke på den lange rekka vår nå med seiere og kamper uten tap, at det gir en helt annen selvtillit inn i oppgjør som dette, sier Myhre og fortsetter:

– Lyn er i veldig god form, så det blir helt klart en tøff kamp. De er blant de beste lagene i ligaen nå, men samtidig ser vi på oss som favoritter og vi er glade for å være favoritter. Da vet vi nemlig at hvis vi kommer opp på vårt maksnivå er det gode muligheter for å vinne kampen, så det må vi ta med oss og bruke for alt det er verdt, mener VIF-treneren.

Kjøper VIF-brød til sønnen

Myhre skryter av spillertroppen, og hvordan de har vært med på å snu fjorårets krise til årets opptur. Det gjelder også i aller høyeste grad sommerens nysigneringer, som alle har kommet inn og forsterket Vålerenga-laget.

– Jeg synes alle har bidratt veldig bra. Det å få inn Sebastian (Jarl) har vært et løft for oss bakerst, og Carl (Lange) har kommet inn med en fotballforståelse og noe relasjonelt som vi har manglet. Vi har mange hardtarbeidende spillere med andre ferdigheter, men han besitter ferdigheter vi har mangla og har sett etter. Sammen med Muamer Brajanc som utfordrer de vi hadde på topp, har de alle glidd rett inn. De er gode signeringer, men også gode gutter som passer veldig godt inn i den garderoben vi ønsker å bygge, forteller Myhre.

Etter at de aller fleste forberedelsene nå er gjort, er det bare en ting igjen å gjøre.

– Hjemme er det nå mye mer stille og rolig. Det ble nok støy før forrige kamp, så nå har vi sagt at vi skal holde oss hver for oss før kampen. Det eneste jeg vurderer å gjøre er å kjøpe inn Vålerenga-brød, slik at Tobias må spise det til frokost før vi skal spille, avslutter pappa Petter og ler.

