Forrige uke møtte statsminister Jonas Gahr Støre og arbeidsminister Tonje Brenna politiet i Oslo om økende ungdomskriminalitet. Politiet var bekymret, og sa at de ikke kunne si at de hadde kontroll. Men de hadde i hvert fall oversikt. Akkurat.

Tidligere har statsministeren uttrykt at han synes kriminaliteten i Oslo har utviklet seg på en måte han finner sterkt urovekkende. Jeg måtte nesten spørre noen som var smartere enn meg for å oppklare hva Støre kunne mene med dette, og spurte derfor ChatGPT, som svarte: «Når Jonas Gahr Støre sier at noe er «sterkt urovekkende», antyder han vanligvis at han ser alvorlige problemer eller utfordringer som krever umiddelbar oppmerksomhet og handling. Han kan også indikere at han er bekymret for konsekvensene av visse politiske handlinger eller manglende handlinger».

Det finner jeg på min side urovekkende.

Regjeringen har prioritert å gjenopprette politikontorer ingen har bedt om

En av dem som glimret med sitt fravær i møte med politiet i Oslo etter flere alvorlige episoder, var justisminister Emilie Enger Mehl. Ikke det, vi kan vel forvente at justisministeren har egne kanaler og jevnlig kontakt med de etatene hun styrer. Men de politiske handlingene, eller manglende handlinger, som statsministeren bør bekymre seg for, er blant annet handlingene, eller mangel på sådan, som hans egen regjering og statsråd som står for.

På møtet sa politiet at de hadde oversikt, men ikke kontroll. Det er urovekkende.

I løpet av de siste tre årene har andelen politifolk per tusen innbyggere sunket. I en tid med økt gjengkriminalitet og problemer med å få kontroll på stadig grovere hendelser, blir det færre politiårsverk i norske distrikter. De fleste politifolkene har forsvunnet fra Oslo politidistrikt. Til trøst har regjeringen tatt ressurser fra resten av byen for å opprette en nærpolitiavdeling på Grønland i Oslo. Den skal visstnok ha gitt gode resultater på kort tid. En politibetjent forteller til Avisa Oslo at en del av langerne allerede har flyttet seg. Narkotikaomsetningen har altså ikke blitt bekjempet og langerne arrestert. De har flyttet seg. Men problemer løses ikke ved at de bare flytter på seg.

Regjeringen har prioritert å gjenopprette politikontorer ingen har bedt om og passkontor der nesten ingen bor, i stedet for å prioritere politi i gatene og ressurser der de trengs.

Politiet har etterlyst politifolk med innvandrerbakgrunn, og sliter med å rekruttere kandidater med flerkulturell bakgrunn. Regjeringen valgte å opprette ny politiutdanning i Alta.

I tillegg til den urovekkende økningen i kriminaliteten i gatene, så har vi samtidig hatt en sterk vekst i økonomisk kriminalitet. Da politiet sa de har ledig kontorplass og raskt kan samle et kompetansemiljø ved Økokrim i Oslo, så valgte regjeringen å legge den nye enheten til Gjøvik.

I årevis slet domstolene våre med dårlig rettssikkerhet fordi de måtte smøre ressursene tynt utover. Dette resulterte i en domstolsreform som ble ønsket velkommen av alle faglige instanser. Likevel velger regjeringen å bruke ressurser på å reversere reformen som har hevet kvaliteten på domstolene våre og fungert godt.

Mange knytter den økende ungdomskriminaliteten til levekårssituasjonen i byene. Barnefattigdom er særlig utbredt i de store kommunene. Rundt en tredjedel av alle barna med vedvarende lavinntekt bor i en av landets sju største kommuner, blant annet Oslo. Regjeringen prioriterer gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark.

Det er kanskje ikke uten grunn at ChatGPT tolker det dit hen at Støre kan være bekymret. Statsministeren ser åpenbart alvorlige problemer og utfordringer som krever umiddelbar oppmerksomhet og handling. Men det holder ikke å være bekymret for konsekvensene når det nettopp er politiske handlinger, eller manglende handlinger, som er deler av årsaken til problemene. Det holder ikke å ha oversikt, når man ikke får kontroll.

