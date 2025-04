Johan H. Andresen står fram som tegneserieskaper

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvorfor gjør man noe i det hele tatt? Altså, hvorfor gjør man noe som ikke er påkrevd, ei heller forventet, som ikke er nødvendig for å tjene til livets opphold, som bare er et innfall? sier Andresen i en uttalelse. Industrimannen er Norges sjette rikeste, og medgir at han gjør det rett og slett fordi det er gøy.

– Fordi det gir meg rom for kreativitet og galskap jeg ellers ikke får utløp for, sier Andresen, som har Joseph Heller-klassikeren «Catch 22» som favorittbok:

– Jo mer surrealistisk og uforutsigbar fremtiden blir, jo viktigere blir selvironi og galgenhumor.

Hans egen serie «Fritt» har siden 2020 vært å se i tegneseriebladet Rutetid, der manusforfatteren kun har vært omtalt som AHJ. Den har også gjestet flere norske aviser. Selv ikke serietegner Bjørnar K. Meisler kjente i starten til hvem han jobbet med og som leverte politisk satire han skulle tegne.

Nå som «Fritt» utkommer i bokform, velger Andresen å stå fram, og det er Meisler glad for.

– Det må sies at det ikke var bare bare å skulle fronte tegneseriens innhold alene. Vi snakker tross alt om både betente og snodige temaer som båndtvang for katter, jakt i romjula, eldres rett til seksuell tilfredsstillelse, rusreform og dyrking av marihuana til medisinsk bruk, abborragu, og mindre rev på skolematen, sier Bjørn Meisler.

Han trekker fram midt inni «alt som man kan flire av og klø seg i hodet over», har Johan H. Andresen det Meisler beskriver som en alvorlig og tydelig stemme i forhold til å støtte Ukraina.

Alle Johan H. Andresens inntekter fra salget av boken går til organisasjonen «Fritt Ukraina».

