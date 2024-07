Springende vann

Jeg ser ikke på det som en menneskerett, men som en norsk rettighet. Å kunne ta seg et glass med kaldt vann rett fra springen. Da jeg kom hjem etter en ukes Evian-drikkende tur til Frankrike, var det derfor hardt å vite at jeg måtte rett hjem og koke vannet. Jeg var blitt advart på sms av kommunen. At flere bydeler i Oslo og deler av Nordre Follo hadde fått no drit i vannet. Vi var 130.000 innbyggere, som var berørt og sto over vannkokeren vår for å pusse tenna.

Mandag denne uka var det opphevet og vi fikk den samme følelsen du får når hele husholdningen er ferdig med å smitte hverandre med omgangssjuke, du føler en frihetsfølelse. Da jeg sto der med vannglasset i hånda, mandag ettermiddag, og smakte den første friskmeldte slurken fra Skullerud Vannrenseanlegg, lukket jeg øynene og følte meg heldig.

Heldig fordi de fleste i verden ikke kan stå med lukkede øyne og nyte springvann, vel vitende om at det er mer der det kommer fra, og at kommunen sender sms hvis det er noe farlig.

Tenk hvis det er gammelmannsrallingen til Trump som kan få USA til å få lyst til å stemme på sin første kvinnelige president?

Tidligere i sommer var jeg forbanna på samme kommune som ikke klarer å håndtere regnvannet. I Oslo er regelen «etter regn kommer sol» blitt til «etter styrtregn kommer sol og da kan du i hvert fall ikke bade på en god stund». Og når byen skal lage strender er det som de ikke husker hvor mange vi er som flommer ut til de små flekkene som finnes, tross advarslene om bæsj i vannet. Det hjalp heller ikke at Gressholmen ble sperret av på grunn av miljøgifter etter gammel skytebane, det MÅ de ha visst om før? Alt dette i første slurk.

I andre slurk ble jeg engstelig. Smakte ikke vannet litt ekstra klor? Tenk hvis noen av bakteriene likevel var der fremdeles og jeg kom til å bli kjempedårlig? Klor er jo satan sjøl. Jeg tenkte på Paul Notto fra Grimstad som sitter med kols og har skader etter 19 år som svømmehallansatt. Jeg har aldri tenkt tanken på at det å gå inn i en svømmehall ikke er lurt. Så viser det seg at det er utbredt luftveisplager blant svømmere på grunn av elendig inneklima i svømmehallene. Et av Oslos fresheste bad, nyoppussede Manglerud bad, måtte stenge på grunn av at for mange folk bruker badet. Jeg håper Tøyenbadet har tenkt at ventilasjonssystemet må være like moderne som skliene og saunaene, når det åpner om tre hundre år.

På tredje slurken kjente jeg ikke lenger klorsmaken. Men jeg titta ned i bånn av glasset for å sjekke om det var grumsete eller brunt. Men følte meg smålig når jeg vet alle i Telemark står i gjørme til knærne og mister både hus, hytter og campingvogner. Flom er et sikkert sommertegn og jeg regner med at folk som blir rammet hardt, er evige medlemmer av Miljøpartiet de grønne. Tenk at ekstremvær er den nye normalen og at vann er så sjelden, farlig og voldsomt på en og samme tid? Også utenfor kloden. At vi har funnet tunneler på månen har også mye med vann å gjøre. Ved «Stillhetens hav» skal vi bygge og bo. Fordi kratrene aldri får sollys, tror forskere det kan finnes frossent vann der. Det er viktig, for da kan det både drikkes, men også brukes i rakettdrivstoff. Det gjør at vi kan bruke månen som mellomstasjon før vi setter kursen mot mars. For til mars må vi dra, alle sammen, tenker jeg og tar min fjerde slurk med springvann.

For hva slags klode er vi blitt? Av vår egen oppførsel har vi skitnet til det meste. Vi stamper i krig og elendighet. Tenk hva en palestinsk familie på Gaza ønsker seg mest? Rent vann – for å få styrke til å fortsette å kjempe for et fritt, eget land og for å overleve. Og tenk hva en ukrainer drømmer om hele vinteren? Varmt vann i krana og så klart fred på egen jord. Hva ønsker åtte millioner mennesker seg i Sudan? Vann og mat! På sjøen er det «jorda rundt på 80 dager»-tilstander i skipstrafikken fordi de ikke lenger seiler på Rødehavet. Med pirater og krig som stopper handel og varer som koster mer enn normalen.

Kanskje det er litt sunt? Vi bør ikke kjøpe så mye mer for å bekjempe klimakrisa. Kanskje vi bør åpne alle konteinerne som ligger i kø på disse skipene på havene og se på hva vi mente vi trengte på Temu denne gangen? Tre såpeboblemaskiner var tydeligvis det jeg selv trengte fra Kina. For en ond virvel av et virvar vi mennesker lager for oss selv, tenker jeg i femte slurken, mens det renner litt vann ned fra den ene munnviken.

Så nedrig, sier jeg til meg selv, klarer ikke drikke vann en gang uten å se ut som en gammel mann. Men så kommer jeg på Joe Biden, som verbalt har sølt så mye ut av kjeften at han til slutt måtte trekke seg. Inn kommer Kamala Harris som har sittet på bakrommet uten å ha sagt et ord på mange år og heller ikke sølt på seg sjøl eller noen andre. En fantastisk, sjarmerende kvinnesakskvinne som vi håper kan flytte mannefjell. Tenk hvis det er gammelmannsrallingen til Trump som kan få USA til å få lyst til å stemme på sin første kvinnelige president? Får håpe det ikke kommer flere skudd hvert fall, tenker jeg, mens jeg tar sluttslurken.

For denne uka går alltid tankene til dem som måtte bøte med livet på grunn av terroristen som ikke tålte ungdommers politiske interesse på Utøya. Og når det regner i juli, går tankene til dem som satt gjemt på den øya, svømte for livet på den øya og campingfolka som redda folk fra den øya. I kulda og regnet. Og det er derfor det er viktig å ikke glemme, viktig å kjempe mot apartheid, rasisme og alle de selvsagte tingene vi sier vi skal huske på for å føle oss som gode, rene mennesker. Like uskyldige og rene som et friskmeldt glass med vann fra springen.

