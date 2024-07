Ikke hør på Oslo kommune

---

Dette er Dagsavisens Innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

---

Jeg elsker å bade, og det er ingen hemmelighet at bading egner seg best på sommeren. I den forlengelse er Oslofjorden etter min mening den beste fjorden å bade i. Derfor syns jeg det er hensynsløst at Oslo Kommune fraråder folk å bade fordi det har regnet.

Jeg tror aldri jeg er mer lykkelig enn når jeg bader og jeg tror aldri jeg kommer til å være det heller. Som påtroppende voksen er jeg sikkert ikke særlig godt egnet til å svare på spørsmål om hva lykke innebærer, men jeg er jo på en måte det uansett. Jeg blir derfor oppgitt hver gang noen deler sin skepsis til bading fordi det har regnet, eller kloakken utløper i fjorden og den slags, eller fordi at Oslo kommune syns det er en dårlig idé. Hold kjeft, liksom.

Mitt første tips er å ikke lære seg rådene. Det å lære seg rådene er den første tabben man gjør, fordi man begynner å tenke over det mens man bader og sågar får opplevelsen spolert. Ignorance is bliss, som det heter i England. Jeg måtte likevel lære meg litt i forbindelse med dette, og angående kloakk og tarmbakterier kan hvertfall én av de to skylles av i dusjen etterpå. Det er bedre enn ingenting.

Apropos regn, så er jo noe av det beste man kan bruke det til, å kombinere det med et bad. Det er noe eget ved å ligge under vann og høre de tunge dråpene treffe overflaten. Du tror at det kommer til å være iskaldt, men så er du plutselig i vannet og det er varmt. Jeg tror det er litt «placebisk», men la oss ignorere det også. I tillegg har du som regel den beste badeplassen du vet om for deg selv, og det er jo bare helt fantastisk.

Det snakkes for øvrig mye om svømming i Seinen om dagen. Selv om Akerselva ikke nødvendigvis egner seg til verken svømming eller triatlon er det fint å bade der (helst ovenfor ring 2). Jeg foretrekker fortsatt saltvann.

Jeg vil ikke fremstå som en vaksinemotstander, men etter å ha lest dette må jeg innrømme at det er noen tendenser her som er litt like. Jeg har tross alt frarådet å bade i Akerselva nedenfor ring 2. Jeg vil ikke anbefale dere å ignorere alle råd, bare noen.

Med andre ord vil jeg ha det klart at jeg ikke kommer til å stå foran Rådhuset med megafon og plakater. I stedet ville jeg nok badet der. Fergene har blitt elektriske så det er ikke like mye utslipp som før, bare litt. Jeg leser disse rådene som om det skulle frarådes å feire jul i desember, og hva er desember godt for da egentlig? Hade på badet, jeg hopper i havet.

