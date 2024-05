Sex, hysj, Israel og forakt for retten

Avsløringer om utenomekteskapelig sex har knekt mange amerikanske presidentkandidater. Affæren med Stormy Daniels virker ikke å bite på Trump, selv ikke når det nå er kommet til et rettslig oppgjør om betaling av hysjpenger og følgelig brudd på regnskapsloven.

Det er ikke bare i denne rettssaken han blir anklaget. I oppkjøringen til valget må den republikanske presidentkandidaten bruke tid på å løpe fra den ene rettssalen til den andre. Hans oppførsel er bemerkelsesverdig til en presidentkandidat å være. Respekten for demokratiske verdier og den amerikanske rettsstaten virker begrenset. Nylig fikk han bot for å vise forakt for retten, og han hamrer løs med påstander om at siktelsene mot ham er en politisk heksejakt.

Han har en unik evne til å reise seg igjen

Alle disse sakene må vel være «game over» for Trump, hører jeg folk si til stadighet. Jeg er langt fra sikker. All erfaring etter nesten ti år med Donald Trump, viser at han har en unik evne til å reise seg igjen. Han er lett å undervurdere. Det andre mønsteret er at han har en fabelaktig evne og teft på å spille på saker som polariserer USA.

Forholdet til Israel har etter andre verdenskrig vært en slik sak, og i de siste månedene har polariseringen steget til nye høyder. De mange studentdemonstrasjonene mot Israel er et eksempel på hvor motsetningsfylt Midtøsten-konflikten er i USA nå.

Det er vel få som gleder seg mer over denne utviklingen enn Donald Trump. Blant Israels trofaste støttespillere i USA har han stor troverdighet. Det var jo han som hadde kraft nok i seg til å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem for seks år siden, i forbindelse med 75-årsfeiringen av staten Israel. Nå øyner han nye muligheter, og det reflekteres i hans retorikk mot Biden. Presidentens trussel om å stanse våpenstøtten til Israel omtalte han som skammelig før helgen, og han anklager Biden for å holde med Hamas.

«Skurken Joe holder med disse terroristene, akkurat som han støtter at de radikale pøblene tar over våre høyskoler, skrev Trump i Truth Social, med henvisning til de omfattende Gaza-protestene ved amerikanske universiteter.

President Joseph Biden er satt i en vanskelig posisjon. Også hos Demokratene er det mange venner av Israel, men venstresiden har i de siste månedene gjort seg mer og mer gjeldende. Splittelsen er dyp. For den sittende presidenten er det blitt vanskelig å navigere mellom det å være venn av Israel og samtidig sette strenge krav til Benjamin Netanyahu. En aldrende president som søker gjenvalg, vet at Trump kommer til å lete med lys og lykte etter Israel-saker som han kan dra fordel av.

Biden tar nok ikke mål av seg å kapre så mange velgere fra ytterste kristne høyre, men han har kanskje hatt et håp om at de mange rettssaken mot Trump skulle svekke hans posisjon i disse miljøene. Lov og orden, inkludert et ordnet familieliv, er egenskaper som det kristne høyre i USA alltid har lagt vekt på.

Dette kravet til moralsk standard gjelder åpenbart ikke for Donald Trump. Det er viktigere hva han mener enn hva han er. Trumps tydelige Israels-støtte vil kanskje bli en enda mer avgjørende sak ved valget i 2024 enn i 2016. Når Israel er truet, er det noe mange amerikanere ikke tar lett på. Det kan være tungen på vektskålen for at Donald Trump fortsatt kan gå seirende ut av valget om seks måneder.

