Derfor taper freden

Rent umiddelbart kan påstanden over virke merkelig, all den tid Israels invasjon av Gaza kan sies å være et resultat av terrorangrepet 7. oktober. Israelske myndigheter hevder at operasjonen så langt har vært så omfattende fordi det er nødvendig for å bekjempe Hamas en gang for alle.

Målet om å bekjempe terrorisme står derfor sentralt i hvordan Israel forsøker å legitimere hvordan de har respondert, og fortsatt responderer på angrepet.

Bekjempelse av terrorisme har vært en viktig sikkerhetspolitisk prioritet i de aller fleste land etter 2001, og målet om å bekjempe en organisasjon som ofte bruker terrorisme er lett å forstå. Samtidig står bekjempelse av terrorisme i veien for mulige løsninger på konflikten. Det gjør det på flere måter:

En fellesnevner ved bekjempelse av terrorisme er en avpolitisering av terrorangrep og terrorgrupper.

Det har i mange år rådet en holdning om at personer eller grupper som gjennomfører terrorangrep er irrasjonelle drapsmenn som kun ønsker å volde så mye skade som mulig. Dette til tross for at de største databasene vi har over terrorangrep forteller oss at over 80 prosent av terrorangrep skjer i områder med politiske konflikter.

Vi kan enten ta denne sammenhengen seriøst, eller late som om terrorisme oppstår avskilt fra sammenhengene de inngår i. Nelson Mandela og hans parti var ansvarlige for flere terrorangrep i Sør-Afrika, og selv om angrep på sivile ikke kan forsvares, er det likevel åpenbart at angrepene var del av en politisk konflikt.

Bekjempelse av terrorisme blir ofte mer voldelig enn det opprinnelige angrepet.

Tendensen til å overreagere i responsen på et terrorangrep er godt kjent. Det mest åpenbare eksempelet er USAs og vestlige lands respons på terrorangrepene i 2001. Selv om angrepene utvilsomt utgjorde en alvorlig sikkerhetstrussel, er det i dag ingen tvil om at krigen mot terror bidro til å skape mer terrorisme, ikke mindre.

Den massive voldsbruken, og invasjonen av to land, skapte grobunn for nye terrorgrupper som IS. Det satte en farlig presedens og normalisering for bruk av vold, og det utfordret og underminerte sentrale liberale verdier og prinsipper vi mener er viktig i våre samfunn.

Vold avler vold, og bruk av vold skaper en vond historie som det er vanskelig å bryte ut av.

Suksessfull bekjempelse av terrorisme blir ofte definert i absolutte termer.

Ofte blir suksessfull bekjempelse av terrorisme vurdert som en total utslettelse av en terrorgruppe. Dette legger sterke føringer for hvilke midler en anser som nødvendig og akseptabel å bruke. Hvis en sier at en står overfor diabolske drapsmenn så er det lite rom for dialog, forhandling og erkjennelse av eventuelle legitime klagepunkter.

I lengre tid har bekjempere av terrorisme vært flinke til å utelukke terroristers rasjonalitet, og eventuelle klagepunkter. En slik erkjennelse er blitt sett på som et nederlag fordi det på en måte gir terrorister rett.

Dette er helt kort tre punkter som kjennetegner moderne bekjempelse av terrorisme, og som jeg mener står i veien for en løsning på konflikten i Midtøsten. Det mest sentrale er hvordan Israel nå forsøker å skille terrorangrepet 7. oktober i fjor fra den bredere sosio-historiske sammenhengen.

Det er mulig å se på angrepet som noe som kom ut av det blå, og som kan forklares ved at Hamas er en sammenslutning av onde drapsmenn. Men det er også mulig å se på terrorangrepet som et symptom på en underliggende politisk konflikt som ikke er blitt løst.

Det er viktig å erkjenne de politiske sidene ved en konflikt og deretter ta i bruk hele den politiske verktøykassa. Og kanskje la storslegga få hvile.

Denne tilnærmingen finner støtte i statistikken om at den store majoriteten av terrorangrep skjer i områder med politisk konflikt, palestinernes ønske om egen stat, og det faktum at det er to folk som har et ønske om å bo i hver sin stat i det samme området.

Vold avler vold, og bruk av vold skaper en vond historie som det er vanskelig å bryte ut av. Men basert på eksempler fra historien står en sentral lærdom klar: Å se seg blind på bekjempelse av terrorisme står i veien for politiske løsninger som kan få en slutt på terrorisme.

Nord-Irland og Sør-Afrika er to eksempler der de klarte å bryte ut av den voldelige historien med terrorisme og bekjempelse av terrorisme. I kjernen av disse prosessene sto erkjennelsen av de politiske klagepunktene og prioriteringene til motparten.

Anerkjennelse av de politiske sidene i en konflikt kan åpne opp for dialog, forhandling og kompromiss. Da er det enklere å få til en løsning som forebygger terrorisme på lang sikt enn om en insisterer på at motparten kun består av onde mennesker.

For å forebygge terrorisme i Midtøsten på lang sikt tror jeg ikke løsningen er å finne i bekjempelse av terrorisme. Erfaring forteller oss at det er viktigere å erkjenne de politiske sidene ved en konflikt og deretter ta i bruk hele den politiske verktøykassa. Og kanskje la storslegga få hvile.

