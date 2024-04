The sjov must go on, NRK

NRK er et smykke. En allmennkringkaster betalt av fellesskapet i kakofoniens tid skal sikre oss stemmer og programmer som ikke må skrike for å bli hørt. Fordi NRK er skattefinansiert, skal giganten kunne koste på seg andre ideer og grep enn det de kommersielle aktørene må. NRK er lyden og bildene av pur sivilisasjon.

Derfor er jeg er den første til å løfte opp guarden når høyresida angriper NRK og vil kringkasteren til livs. Min bazooka i enhver debatt om NRK er P2. Jo smalere, jo viktigere er det at NRK tar ansvar. Blues og country, kristenfolk og andakt, jazz og klassisk, filosofi og vitenskapsteori. Omsorgen som lå innerst i de trange korridorene på Marienlyst for alt jeg ikke visste, for alt jeg ikke visste at jeg ikke visste, og for alt jeg ikke trodde jeg ville vært interessert i, og for alt jeg aldri ville lest ei linje om eller hørt ett sekund av hvis det ikke var for nettopp P2.

Vi holder oss ikke med et NRK for at de skal holde seg midt i veien

Derfor er NRK så umåtelig viktig. Og enda viktigere er det når den skattefinansierte kringkasteren våger å ta det smale og løfte det fram på TV. Til opplysning av et folk. Men det blir stadig vanskeligere å forstå hvorfor jeg gjerne går i krigen for NRK.

Mandag ble det selvsagt månelyst da Linda Eide, halvt journalist, halvt legende, annonserte at hun slutter i NRK. Grunnen var at NRK ikke lenger ville at hun skulle lage det populære TV-programmet «Eides språksjov». Det hadde blitt 7 år og 11 sesonger med språklig lek og oppbyggelighet. Nå ville Eides sjefer at hun skulle bruke sine åpenbare evner til noe annet. Ok, Frank Sinatra, du synger fint og er populær, men hva med å finne en annen sjanger? Liksom.

«Det er en tid for alt. Seervanene er endret, stadig flere velger å se på TV når de selv vil. Derfor har vi utfordret Linda sammen med Riksavdelingen i Vest til å bruke tid på å utvikle nye programideer for både NRK1 og strømmepublikummet», forklarte en mellomleder i NRK.

Språksuksess var ikke nok, kanskje kunne Eide nå enda flere med noe enda bredere? Med et nytt konsept, kanskje? Det gjelder å smi mens Linda er heit. Men Linda ville ikke gjøre noe annet. Og gikk. Det kan være mer til historien, men punktum er satt.

I forrige uke gikk Spelemannprisen av stabelen, uten NRK. Det var visst ikke så godt stoff lenger for NRK med utdeling av sånne priser. Så etter 50 års samarbeid tok bransjen med seg Spellemann ut i markedet og falbød seg. Prisen ble Pepsi og TikTok.

Hvem skal lage det skakke språkprogrammet, med den vossemålskaklende Eide og den søte språkprofessoren, hvis ikke NRK? Hvem skal løfte fram musikkbransjen, og sette musikk som kunstform på en fortjent pidestall uten klisset fra Pepsi, hvis ikke NRK?

Den hardtmenende Tromsø-kommentatoren og musikkjournalisten Egon Holstad har vært tydelig på hva han syns om NRKs kulturdekning: «NRK er ikke til stede og dokumenterer kulturen. Det er veldig trist og de svikter. TV-dekningen er fascinerende elendig. Den er redusert til fjollete konkurranser og følerier, der folk skal synge og gjøre ting de egentlig ikke kan», har Holstad sagt til Medier24. Det er kloke spissformuleringer. Det spilles mye musikk, som er billig, men det lages lite musikkjournalistikk, som er dyrt, på Marienlyst.

Farvel til programposter hører medielivet til, for både programledere og seere. Det er ofte sårt for fansen når knoppar brister. Men nedleggelsen av «Eides språksjov» er et uttrykk for NRKs manglende forståelse for det større oppdraget, for selve oppgaven, og for et åpenbart ønske om uniformering og strømlinjeforming av de flatene der de kan nå ut til mange. Så opptatt av framtidas seere og vaner at de glemmer de som er her akkurat nå?

Det er fortsatt 100 argumenter for å bruke milliarder skattepenger på NRK − på radio og podkast gjøres det mye bra, som nyhetsformidler er NRK suveren i alle former og 90 prosent av oss ser eller hører NRK-innhold i løpet av dagen, men hva er det vi skal betale for hvis det ikke er − som for all pressestøtte − å kompensere for det de øvrige, kommersielle medieaktørene ikke kan gjøre butikk av?

Vi holder oss ikke med et NRK for at de skal holde seg midt i veien og gjøre det samme som TV2 på TV og Schibsted på nett, men for at de skal kunne garantere for mangfoldet og holde sin trygge, skattefinansierte hånd over innhold, sjangere og stemmer som ellers forsvinner i grøfta.

Ring Linda. Det er ingen skam å snu. The sjov must go on.

