Flott fra Bobb - flopp for Norge

Hørt den før? Norge ledet og hadde tilsynelatende god kontroll, men fem minutter før slutt kom motstanderens seiersgoal. Dermed ble Antonin Barak matchvinneren med sitt flotte frispark rett før slutt, ikke Oscar Bobb, som leverte kampens største prestasjon.

Ståle Solbakken snakket selvsagt om déjà vu fra i fjor etter kampen. For slike kamper skal ikke ende med tap. Men den gjorde det. Og det er Ståle Solbakkens store utfordring. Norge står på stedet hvil i forhold til fjoråret med de samme utfordringer: Norge har noen av verdens beste offensive spillere, men har ikke elleve mann som fungerer godt nok sammen.

Det var farlig nesten hver gang Tsjekkia kom inn i Norges forsvarsfelt, de fikk av gårde avslutninger og to av dem gikk inn bak Ørjan Nyland. Norges utfordring er å finne midtstopperduoen vi kan stole på. Andreas Hanche-Olsen og Leo Østigård var kveldens løsning.

– Jeg hadde en ekkel følelse før det avgjørende frisparket, sa Ståle Solbakken til TV2 etter kampen. Han irriterte seg over det som skjedde i forkant og lider med den manglende evnen til å unngå slike situasjoner. Nå ville Solbakken ha en god følelse etter å ha slått en solid motstander, men den følelsen fikk han ikke. I stedet fikk han en gjentagelse av det faktum at Norge slipper inn mål sent i kampene.

Det var et ungt publikum på Ullevaal som ville se idolene sine og det fikk de. De tre store Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Oscar Bobb spilte overraskende lenge. Og sistnevnte scoret Norges mål ved å gjøre alt sjøl. Måten han frekt dro seg mellom to tsjekkere på inne i straffefeltet, blir antakelig stående som en av landslagsårets beste scoringer. Men den kom dessverre i en kamp vi tapte.

Norge hadde flest sjanser, men avsluttet for sjelden og for sent. Det skytes rett og slett for lite.

Tsjekkia skal spille EM-sluttspillet i Tyskland i sommer. De spilte ingen stor kamp, men vant over at lag som har to verdensstjerner på laget. For dem var det et boost. Slik er fotballverdenen blitt. Alle fotballinteresserte utenfor Norge lurer på hvorfor ikke dette laget er i EM. Også denne kvelden fikk vi se hvorfor.

