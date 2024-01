Sprengkulda i sør: Bilkaos, innstilte busser og kulderekorder

– Biler får ikke får starta på grunn av kulda. Det er utrolig stor pågang, så vi har alt av mannskap ute. Det er kaos.

Det sier Petter Schøyen, driftsleder i NAF Veihjelp, til Dagsavisen. Med kulda reduseres batterieffekten på bilene og gjør at veldig, veldig mange biler ikke får starta, sier han. Det medfører lange ventetider hvis bilen din er i trøbbel.

– De som sitter hjemme, må belage seg på å vente. Vi prioriterer de som stopper langs veien. Så sitter du hjemme får du ta deg en kaffekopp eller to ekstra. Det kan gå ganske mange timer, sier han.

– Gjelder dette mest elbiler?

– Nei, dette er begge deler. Bilene er jo bedre til å takle kulda enn før, men problemet er at veldig mange tar småturer. Da bruker du masse strøm og parkerer bilen, og på den tida får du ikke lada batteriet. Det beste tipset nå er å sette på en batterilader. Problemet er jo ikke hovedbatteriet, det er 12-voltsbatteriet. Nå det er flatt får du jo ikke start, sier han.

Schøyen forteller at det fredag var mellom 800 og 1000 oppdrag for hans veihjelpemannskap i Osloområdet. Det er omtrent dobbelt så mye som vanlig.

– Er det alvorlige situasjoner?

– Nei. Vi prioriterer de som står langs veien, for det kan jo gå gæli. Det er jo kaldt ute, sier han.

Innstillinger hos Ruter

Heldigvis ser det ut til at bortsett fra folks bilbatterier, går det meste greit, til tross for sprengkulda Sør-Norge opplever denne helga. Natt til lørdag ble det for første gang mål under 30 minusgrader på en offisiell værstasjon i Oslo. 31,1 kuldegrader er den nye kulderekorden. Men både for politi, helse og kollektivtransporten er ting under en viss kontroll.

– Vi har noen innstillinger nå på morgenen. Men det går bedre enn i går ettermiddag, sier Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter, til Dagsavisen lørdag.

Store snømengder i Oslo 1. nyttårsdag Tidligere denne uka var det snømengdene som skapte problemer for bussene. Nå er det kulda. (Truls Nygård/NTB)

Hun kan rapportere at av deres tusenvis av avganger på en lørdag er det noen titalls innstillinger så langt. Enkeltavganger på flere linjer, som 37-bussen, 79-bussen og 25-bussen er innstilt. Men Myhren-Haugen påpeker at dette er linjer med ganske hyppige avganger.

– Hva er problemet?

– Det tar tid å lade busser i kulda, og rekkevidden blir redusert. Så de må hyppigere inn på lading. Men vi har forberedt oss ganske godt, og sett på skift og ladeplaner.

Hun forteller at Ruter har økt bemanningen for å forsøke å få trafikken til å gå mest mulig som normalt.

Trikk og T-bane er mer til å stole på en de batteridrevne bussene. Men trikken har andre problemer, det er nemlig en vekselfeil på linja opp mot Kjelsås. Derfor kjøres det «maxitaxi for trikk» mellom Kjelsås og Diesen lørdag.

– Vi har ingen overraskelser nå. Det er vanskelig å spå hvordan ting vil bli, men vi har i hvert fall forberedt oss så godt vi kan, sier hun.

Stille hos politiet

– Vi har ikke hatt noen hendelser eller oppdrag relatert til kulda, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo-politiet til Dagsavisen.

Når vi ringer forteller han at politiet nå er veldig observante på problematikken, og bevisst ansvaret sitt. De gjør ingen ekstratiltak utover vanlig beredskap, men er klare på at de skal gjøre alt de kan for å sørge for at ingen fryser ihjæl i Oslos gater nå.

– Er det ekstra rolig, siden det er så kaldt?

– Det er jo færre folk i bybildet. Men det er alltid folk ute. Så det er vanskelig å konkludere. Men på en varm sommerdag har vi kanskje litt flere hendelser i Oslo sentrum enn i dag, sier han.

Også på Oslo kommunes legevakt er det rolig, får vi opplyst fra Helseetaten i Oslo. Velferdsetaten har ekstra folk ute for å ivareta sårbare som overnatter eller oppholder seg ute i byen.

Mye å gjøre hos Meteorologene

– Det er mange som ringer, ja, sier en bare passe entusiastisk vakthavende meteorolog Martin Granerød hos Meteorologisk institutt når Dagsavisen ringer.

Det har altså vært ny kulderekord i Oslo i natt, med minus 31,1 grader på Bjørnholt i Nordmarka. Men den målestasjonen har bare vært i drift fra 2007. På Meteorologenes nærstasjon, på Blindern i Oslo, ble det i natt målt «bare» 23,1 minusgrader. Der er rekorden 26 minusgrader, fra 1941. Så kaldere enn normalt, det må det være lov å si at det er. Men enn så lenge slipper i hvert fall meteorologene å skrape vinduet på innsida.

– Det ser ut til at kulda blir liggende et par-tre dager til, forteller Granerød.

– I natt var nok den kaldeste natta vi fikk. Men det er fremdeles muligheter for 20 minus de nærmeste nettene. Ellers er det fint skivær. Det gjelder å benytte seg av muligheten hvis man kan, sier han.

Istapper henger ned fra hustakene i Oslo sentrum. (Erik Flaaris Johansen/NPK)

– Så vi har fått de rekordene vi skal få på en stund?

– Det ser ut til at det blir litt høyere temperatur natt til i morgen. Men der det blir litt mindre skyer så kan det jo bli litt kaldere, sier han.

– Hvor får det størst konsekvenser?

– Kulde i Norge er jo forholdsvis vanlig. Så er det ikke så vanlig at vi har fullt så lave temperaturer i Sør-Norge. Men det kan sikkert være lurt å stenge vannet på hytta, og ellers kle seg godt. Minusgrader er ikke skummelt hvis man har på seg riktige klær, sier han.

– Hvordan ser resten av vinteren ut?

– Det lurer for så vidt vi på også. Men det blir litt mildere vær utover i uka i sør. Nord-Norge får mildvær allerede i dag. Ellers ser det generelt kjølig ut, sier han.

