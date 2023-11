Om gode intensjoner og brolagte veier

«Det er en viktig historie», sa NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen i en pressebrifing onsdag, en uke etter at dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» først ble publisert.

Før hun leverte bomba som de aller fleste skjønte at kom til å sprenge før eller senere: NRK kommer ikke til å publisere serien på nytt, etter at den ble midlertidig trukket i helga.

«Ikke tilgjengelig lenger» står det nå på seriens programsider på nett.

Det gikk til helvete, tross de beste intensjoner.

Det er en klok og nødvendig avgjørelse. NRK holdt tilbake viktig informasjon i serien, på en måte som rammet «Bamsegutt» Jan-Egil Granfoss – men også tredjepart.

Programskaper Tore Strømøy og NRK brukte fire episoder på rundt 40 minutter hver på å fortelle livshistorien til «Bamsegutt», for å forklare hvordan en norsk mann i 60-årene havnet i økonomisk uføre i et land langt borte, uten at den norske staten griper inn og hjelper ham.

Som NRK-sjef Fürst Haugen presist oppsummerte det: Dette er historien om hvordan «Bamsegutt» kommer til kort overfor hjelpeapparatet, og falt ut av den norske velferdsstaten.

Det er en sterk historie, men vet vi nå: En så mangelfull historie at den rett og slett blir misvisende. Tross det bredt anlagte prosjektet og totalt mer enn to og en halv times TV om livet til «Bamsegutt», fant ikke NRK det relevant å nevne at hovedpersonen i serien på begynnelsen av 1990-tallet ble dømt for utuktig omgang mot barn.

På den måten har NRK retusjert ofrene til «Bamsegutt» fra historien. Rikskringkasteren klarte også å gjøre «Bamsegutt» til et offer atter en gang. Fredag kveld var han en mann hele nasjonen syntes synd på og ville hjelpe. Lørdag var han plutselig mannen vi elsket å hate.

Det skjedde fordi ryktene begynne å løpe i sosiale medier om dommen fra 1991, og plutselig snudde alt for «Bamsegutt». Han gikk fra å være et offer til å være en overgriper.

Han måtte også se at det han trodde var en mulighet til å endelig reise hjem til Norge og økonomisk trygghet, forsvant mellom fingrene. En innsamlingsaksjon på Spleis hadde samlet inn 3,8 millioner kroner fra onsdag til lørdag, før den ble midlertidig stanset lørdag på grunn av de nye opplysningene.

Spleis gjenåpnet etter hvert innsamlingen. Men «Bamsegutts» advokat forteller om en fortvilet klient som føler seg dårlig behandlet.

Søndag trakk NRK serien midlertidig. Nå er den trukket for godt. NRK fant ingen måte å inkorporere informasjonen om overgrepene på.

Slik situasjonen ble, er det en helt nødvendig avgjørelse.

Nå sier statskanalen at den vurderer å lage dokumentaren på nytt – med eller uten programskaper Tore Strømøy. Det blir ingen enkel jobb, for å si det forsiktig.

NRK og Strømøy forsøkte å gi det evige offeret «Bamsegutt» oppreisning og en slags sjanse til å gjenoppstå som menneske. I stedet presterte de å gjøre livet hans – og ofrene hans for ugjerninger som ligger 30 år tilbake i tid – enda vanskeligere.

I rene ord for pengene: Det gikk til helvete, tross de beste intensjoner.

