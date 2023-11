NRK med pressebrief om «Ingen elsker Bamsegutt»

Det skriver kanalen selv i en pressemelding.

NRK-serien har fått kritikk etter at det ble kjent at seriens hovedperson ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

Dommen mot mannen i 60-årene involverer seks fornærmede, som på det tidspunktet var barn. NRK har senere beklaget utelatelsen og trukket serien midlertidig.

Distriktsredaktør Marius Lillelien har tidligere sagt at NRK vil gjøre endringer i Bamsegutt-serien, men sier de ikke har planer om å trekke serien for godt.

– Vi vil gjøre en grundig vurdering av hvordan fakta om dommen kan bli en del av serien, og om det er andre deler av serien vi må vurdere på ny i dagens kontekst. De vurderingene er i gang nå. Når serien kan publiseres igjen, vil avhenge av hvilke endringer som må gjøres, sa Lillelien til NTB.

NRK har opplyst at de valgte å utelate dommen av to grunner. Den ene grunnen var hensynet til de fornærmede, samt hensynet til «Bamsegutt» og familien. Den andre grunnen var dommens relevans for serien.

Kringkastingsrådet har mottatt flere hundre klager på serien, og den er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).