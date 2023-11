VIFs impotens styrer dem mot stupet

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Jada, det er to kamper igjen, det er seks poeng å spille om, ingenting er avgjort. Men hvordan tro på et lag som har vunnet to av 14 hjemmekamper og som nesten ikke skapte målsjanser i den nest siste heller. Stabæks tverrliggerskudd var det nærmeste en scoring denne kjølige kvelden på Intility.

Innbytter Simen Juklerød fikk den største sjansen på overtid, men ballen kom for brått på ham der han kunne satt ballen i motsatt vinkel rett foran Østblokka. Det hadde vært noe. Men “det hadde vært noe”, er årets drøm for VIF-folket. Laget mangler X-faktoren og den ekstraordinære prestasjonen som løfter andre lag innimellom. Her er det grått og nedtrykt. Kampene mot HamKam (borte om to uker, pause på grunn av landskamper nå) og medaljejagende Tromsø venter i de to siste kampene.

Vålerenga har ikke dette i egne føtter lenger. Andre resultater må gå deres vei. Det gjorde det ikke denne søndagen da både Sandefjord og HamKam vant sine kamper. Sistnevnte berget plassen. Hva kan VIF gjøre? Det ble tatt grep foran denne kampen. Noe bedring var det. Vi ville dyttet fra Aaron Kiil Olsen opp i angrep i sluttminuttene, den gamle spissen har muskler og hodestyrke.

Hvor går vi nå? Stefan Strandberg skal på landslagssamling. (Beate Oma Dahle/NTB)

Du så det på kroppsspråket etter kampen. Noen satte seg resignert rett ned på kunstgresset. Andre så i bakken. Etter hvert ruslet de bort til Klanen og konstaterte at de gir aldri opp. Det er seks poeng å spille om. Det handler om å se muligheter. Men impotensen er i ferd med å lamme dette laget. Fire strake tap ble etterfulgt av et målløst oppgjør de såkalt måtte vinne. Eneste trøst var at Stabæk ikke vant.

Før pause var det i hvert fall noen lyspunkter å notere for oss som leter etter spillemessige framganger. Grepet ved å sette Fredrik Oldrup Jensen høyere opp i banen gjorde at laget fikk satt opp mer eget spill. Og Magnus Bech Riisnæs gjorde nyttige grep for å temme Stabæks driblefant Rasmus Eggen Vinge. Det var kamapens morsomste duell i den grad det var noen. Laget kunne vært enda mer tålmodig med ballen, men det førte i hvert fall til at Stabæk aldri ble farlige foran VIF-keeper Magnus Sjøeng før etter pause.

Bodø/Glimt ble seriemester og det er bare å sende gule roser nordover. Når vi kommer til desember kan Vålerenga gå inn i adventstida som et OBOS-ligalag, intet mindre. Det kan være avgjort etter neste kamp, tro det eller ei. Og nå sender også oddsen Vålerenga ned. Det er bare for spillerne å motsette seg dette. Klarer de å mobilisere? Det må dem. Tro, håp og kjærlighet. Nå er det ikke så mye annet å by på.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag:

Vålerenga – Stabæk 0-0

Intility stadion: 13.777 tilskuere.

Dommer: Svein Oddvar Moen.

Gult kort: Fredrik Oldrup Jensen, Vålerenga, Fredrik Krogstad, Stabæk.

Øvrige resultater: Bodø/Glimt – Aalesund 1-0, Odd – Tromsø 1-2, Sandefjord – Rosenborg 3-2, Strømsgodset – HamKam 0-1, Viking – Sarpsborg 2-1, Senere kampstart: Molde – Lillestrøm. Spilt lørdag: Haugesund – Brann 0-2.

