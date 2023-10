Gangsternes velferdsparadis

Voldsbølgen har eskalert kraftig i Sverige. De siste månedene har det ikke bare vært ukentlige, men også daglige eksplosjoner og skytinger i Sverige etter at deler av det beryktede Foxtrot-nettverket har havnet i konflikt, blant annet. Det har også vært en grov kidnappingssak i Trondheim, hvor samme nettverk var involvert, ifølge politiet. Nå viser det seg at de gjengkriminelle har flere bein å stå på.

Svenske Økokrim ser tidlige tegn på at gjengkriminelle gjør inntog i det svenske helsevesenet, i form av helsestasjoner og vaksinasjonsklinikker, kunne Sara Persson som jobber som kriminalitetsforebyggende spesialist i svenske Økokrim fortelle Sveriges Radio Ekot søndag. I tillegg har Økokrim sett at kjente navn fra blant annet Foxtrot-nettverket har drevet med konsulentstøtte og familiebedrifter, hvor de har mottatt kommunal støtte for å ta seg av enslige barn. De er også koblet til skattekriminalitet og annen økonomisk kriminalitet.

I den femte sesongen av den britiske Netflix-serien Top Boy, en slags britisk oppgradering av 2000-talls suksessen The Wire på HBO, om hvordan gjengkriminelle hvitvasker penger og blir «legit», får vi et svært godt bilde av det samme som skjer i Sverige nå. Narkohandelen blir hvitvasket gjennom private eldre- og omsorgssenter, som blir rammet av gjengvold når det er oppgjør disse imellom. Ingenting er som når skudd fra gjengoppgjør streifer din gamle mormor i sin egen seng. Jeg klarer ikke engang telle alle lagene av ironi når gjengene selv starter barnehjem.

Hver gang du sier «velferdsmix», er «multikriminalitet» alt jeg klarer å tenke på.

Dette er en tragedie, en farsott og helt utilgivelig. De borgerlige partiene vil «slippe alle gode krefter til» i den skattefinansierte velferden vår. Det spørs om de har sett for seg «den tyrkiske reven» og andre kjeltringer i den miksen.

Som om vi ikke hadde kriminelle aktører i «velferdsmiksen» vår fra før. Det er verdt å minne om at for kort tid siden ble tre direktører i den kommersielle velferdsgiganten Stendi, tidligere Aleris, dømt for grov korrupsjon i Oslo tingrett, etter å ha underbetalt ansatte og brukt skattefinansierte velferdsmidler på luksusbilder, båter og eiendommer. Stendi drev alt fra barnevern til fosterhjem og eldreboliger.

Den svenske regjeringen har uttalt til mediene at de ruster opp for å stoppe gjengenes pengestrømmer, og det er flott. For narkotikahandel er altså ikke den viktigste inntektskilden til gjengene mer – det er bedrageri og velferdskriminalitet som står for en det dobbelte. Utbyttet fra økonomisk svindel er på opptil 6 milliarder svenske kroner, mens narkotikahandelen er på kun halvparten, ifølge Sveriges Radio.

Hold Foxtrot-nettverket og andre kriminelle unna velferden vår. Det må da være mer nok av neglesalonger og konsulentselskaper å ta av.

