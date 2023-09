Støre kom best ut av TV-debattene: – Kan bidra til å løfte folk ned fra gjerdet

Det kan ha bidratt til å løfte flere velgere fra gjerdet – og dermed øke Arbeiderpartiets oppslutning i valget, mener valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø.

– Du får ikke en ihuga Høyre-velger til å skifte side fordi han gjør en god debatt, men det handler om å få folk ned fra gjerdet, sier Stein til NTB.

Støre fikk fire seksere – og en femmer – i mediene i den siste debatten. Snittet av alle terningkastene som er trillet i valgkampens fire debatter, viser at Støre troner på topp med 5,15 på terningen.

Statsministeren har også løftet seg fra et snitt på rundt fem til å snuse på sekseren. En annen som har vist stigende form er Venstre-leder Guri Melby som avsluttet som nest best på terningkastene i den siste TV-sendte debatten på NRK fredag.

– Det som er interessant, er å se på trenden. Det er både at Støre og Melby løfter seg, sier Stein.

Stolte velgere ned fra gjerdet

Han påpeker at velgerne som skal gå og stemme mandag, trolig husker debatten fra fredag bedre enn den første debatten i Arendal i august.

– Arbeiderpartiet har løftet seg litt på målingene de siste dagene. Vi har sett det var veldig mye usikre velgere. Det Støre kanskje klarer i debattene, er å få folk ned fra gjerdet, sier Stein.

Han påpeker at vi ikke vet hvor mye debattene egentlig har å si. Mange har bestemt seg allerede. Få skifter beite. Men debattene kan bygge opp tilhørigheten og stoltheten rundt det å stemme på ett parti som har en retorisk god leder.

– Som Guri Melby som prøver å få folk til å kunne si med stolthet rundt bordet på søndagsmiddagen at de stemmer på Venstre, sier Stein.

[ Støre flyr høyt etter debatten – får seksere i fleng ]

Ferskinger på bunn

En klar trend på snittet av terningkastene, er at de ferske partilederne Kirsti Bergstø (SV), Marie Sneve Martinussen (Rødt), Olaug Bollestad (KrF) og Arild Hermstad (MDG) kommer nederst.

– Med all respekt for en del av de andre debattene de deltar i til vanlig, er det litt som å rykke opp til Champions League. Det er ikke noen tvil om at både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er de mest erfarne debattantene vi har i Norge, og vi kan si det samme om Melby, Vedum og Listhaug, sier Stein.

Aller nederst kommer Arild Hermstad. Han får et snitt på 2,25.

[ «Erna Solberg gjør opp regning uten vert. Det bør velgerne merke seg» ]

---

Hele tabellen – snitt av terningkast i alle debattene

* Jonas Gahr Støre (Ap) 5,15

* Sylvi Listhaug (Frp) 4,01

* Erna Solberg (H) 3,9

* Guri Melby (V) 3,75

* Kirsti Bergstø (SV) 3,57

* Marie Sneve Martinussen (R) 3,42

* Olaug Bollestad (KrF) 2,63

---