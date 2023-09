Høyre største parti med 27,7 prosent – Ap får 21,5 prosent

Høyre vokser med 7,7 prosentpoeng fra lokalvalget i 2019, mens Arbeiderpartiet faller med 3,3 prosentpoeng. Frp øker med 2,5 prosentpoeng til 10,8 prosent, og SV vokser med 1,1 prosentpoeng til 7,2 prosent.

Dette går fram av Valgdirektoratets landsoversikt for kommunevalget like før klokka 21.

Sp faller med 7,5 prosentpoeng til 6,9 prosent etter at 42 prosent av stemmene er telt opp.

- Høyre vant valget

Oslo

Med 48,1 prosent av stemmene opptelt får Høyre 34,9 prosent og Arbeiderpartiet 17,8 prosent av stemmene i Oslo.

Om dette blir sluttresultatet etter at alle stemmene er telt opp er det Arbeiderpartiets verste valgresultat i hovedstaden etter krigen.

Det er 59 mandater i bystyret i Oslo. Slik tallene er nå ligger Høyre an til å få 22 (+7) av disse, mens Ap får 11 (-1).

Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe, håper at hun blir ny ordfører i Oslo etter valget. Samtidig understreker hun at ingenting er avgjort.

– Jeg håper jeg blir ordfører, samtidig håper jeg at det blir et skifte. Men vi skal telle opp stemmene og se hva resultatet blir senere på kvelden, sier Lindboe til TV 2 på Høyres valgvake i Oslo mandag kveld.

Samtidig uttaler hun at alt er åpent når det gjelder valget.

– Det er utrolig spennende og ingenting er avgjort, sier hun.

[ Borgerlig flertall i Oslo – Ap gjør sitt verste kommunevalg i Oslo etter krigen ]

Trondheim

Foreløpige resultater fra Trondheim viser at Arbeiderpartiet gjør sitt dårligste valg i etterkrigstiden i kommunen. Høyre er størst.

Tross at Høyre er størst, har ikke de borgerlige partiene flertall, viser de foreløpig opptelte stemmene. Anslagsvis 56,6 prosent av stemmene er opptelt.

Tallene inkluderer over halvparten av de avgitte stemmene, men er ikke et endelig resultat. De viser Høyre med oppslutning på 29,9 prosent, mens Ap faller til 23,9 prosent.

Arbeiderpartiet med ulike samarbeidspartnere har sittet ved makten i Trondheim siden 2003.

[ – Blir vi størst, betyr det et skifte i norsk politikk ]

Bergen

Med nær 50 prosent av stemmene telt er Industri- og næringspartiet (INP) inne med tre mandater i bystyret i Bergen. Partiet kan dermed komme i vippeposisjon.

Ved 21-tiden mandag var 49,2 prosent av stemmene telt.

Ap har 17,9 prosent, ned 1,9 prosentpoeng fra valget i 2019. Høyre går fram 7,3 prosentpoeng til 27,4 prosent. INP, som er et helt nytt parti i år, ligger på 4,1 prosent.

For de øvrige partiene som får inn mandater, er tallene som følger (med endring fra 2019 i parentes): SV 10,4 (+1,8), Rødt 4,2 (-0,7), Sp 19, (-3,4), KrF 3,4 (+0,3), MDG 5,0 (-4,9), Venstre 4,4 (+0,6), Frp 10,2 (+5,6) og Pensjonistpartiet 2,1 (+0,6).

Dagens byråd i Bergen består av Ap og Venstre.

[ Oslos valglokaler er ikke tilrettelagt: – Ikke akseptabelt ]

Stavanger

Det går mot flertall for de borgerlige partiene i Stavanger, viser resultatene når over halvparten av stemmene er telt.

Høyre ligger an til å bli største parti med 32,5 prosent av stemmene. Dette er en framgang på over 9 prosentpoeng.

Tallene er basert på faktisk opptelte stemmer. Kun forhåndsstemmer er foreløpig telt.

Også Arbeiderpartiet gjør et godt valg og går fram over 5 prosentpoeng til 30,9 prosent.

Tallene viser at Høyre, Frp, Venstre og KrF ligger an til å kapre et knapt flertall i kommunestyret i Stavanger.

Industri- og næringspartiet (INP) er inne med to mandater i kommunestyret.

[ Spenning før tallene i Stavanger: – Kjempenervøs! ]